Aunar conocimiento para hallar soluciones

El enfoque multidisciplinar en el ámbito de la investigación permite abordar el objeto de estudio desde diferentes perspectivas y un mayor y más rápido avance. En este ámbito los Grupo Operativos (GO) se conforman como grupos de personas que trabajan en equipo en un proyecto de innovación, con un enfoque multi-actor, reuniendo diferentes perfiles con conocimientos complementarios cuya composición es variable en función del tema y los objetivos específicos de cada propuesta. De esta forma, los GO desarrollan proyectos innovadores que surgen como respuesta a problemas reales de los distintos sectores, denominados proyectos Bottom-up.En el ámbito agroalimentario, el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3), en el que se integran las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén, coordinadas por la UCO, ha dinamizado en las tres últimas convocatorias de proyectos innovadores convocadas por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y financiados por Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural (Feader), la participación en 24 Grupos Operativos Regionales, de los cuales 19 han contado con la implicación de la Universidad de Córdoba.Adicionalmente, el ceiA3 ha participado en dos Grupos Operativos Supraautonómicos en los que también se ha involucrado la Universidad de Córdoba como miembro subcontratado.Papel estratégico

El ceiA3 tiene un papel estratégico en todos estos Grupos Operativos, con un rol activo, tanto en la fase de preparación de las propuestas como en la de ejecución de las mismas con un triple rol: como paraguas de los grupos de investigación de las universidades del ceiA3; como agente de innovación, promoviendo la interacción sector y tejido del conocimiento y apoyando la gestión del proyecto y como responsable de las actuaciones de divulgación principalmente orientadas al tejido del conocimiento y alineamientos estratégicos. En algunos casos, además, ha sido representante y en otros, secretaría técnica del proyecto, facilitando la interacción con la Junta de Andalucía y la correcta ejecución administrativa del proyecto.

Desde el ceiA3 se remarca que «estos proyectos están plenamente alineados con los objetivos del ceiA3, que persigue promover la interconexión con el sector, la transferencia y la divulgación, junto con la búsqueda de sinergias entre actores».

El ceiA3 entiende el ámbito agroalimentario desde un punto de vista holístico, que incluye desde la producción primaria hasta la comercialización. Siguiendo este esquema, la participación en Grupos Operativos también ha sido variable. En cuanto a las temáticas, los proyectos han versado sobre suelos, agua, sanidad animal o producción sostenible, entre otras temáticas. De igual forma, los cultivos o sectores a los que han ido dirigidos han sido diversos: ganadería, vid y vino, olivar y aceite, almendro o cítricos. Y se ha prestado especial atención a aquellos que se alineaban con las líneas estratégicas del campus, como son la bioeconomía circular y la digitalización.

Los resultados de estos grupos operativos ratifican el potencial de ceiA3 tanto en investigación, innovación y transferencia de las universidades adscritas, y ayudan a afianzar el vínculo con el sector agroalimentario, además de favorecer la especialización en la temática.

Grupos destacados

Entre los grupos operativos en los que toman parte investigadores de la UCO caben destacar el GO Innofino, cuyo objetivo ha sido favorecer la sostenibilidad de los vinos tradicionales andaluces, mediante innovaciones y acompañamiento científico para la reducción del grado alcohólico de los vinos tipo fino con crianza biológica, evaluando la aceptación por parte del consumidor. Todo ello acompañado con un sistema de vigilancia tecnológica desarrollado por el ceiA3 para dar soporte tanto al sector como al tejido del conocimiento.

El GO Bovinolive ha sido un proyecto innovador enfocado en la producción de carne y leche de vacuno, integrando principios de bioeconomía y economía circular. Este proyecto ha abarcado diversas áreas temáticas, incluyendo la agricultura, técnicas de producción, seguridad alimentaria y comercialización, alineándose con la Estrategia Andaluza de la Bioeconomía Circular.

El GO Biosuero ha sido un proyecto estratégico e innovador que ha contribuido a la mejora de los cultivos y de los suelos por medio de la biofertilización/bioestimulación con derivados de suero de leche que consisten en ácido láctico, péptidos y aminoácidos libres y la biomasa de Llctobacillus.

Por su parte, el GO Innovalmendro ha tenido como objetivo principal mejorar los sistemas de producción en las explotaciones con cultivo de almendro mediante el desarrollo y la aplicación práctica de soluciones innovadoras orientadas al uso eficiente y sostenible de los productos fitosanitarios y basados en el avance tecnológico de la maquinaria.

El GO Coverolive ha desarrollado un sistema de asesoramiento en la gestión de las explotaciones agrarias que sirva como herramienta para los agricultores acerca de los problemas que tengan en sus explotaciones y la forma de actuar de manera específica con respecto al manejo del suelo. Intentando dar respuesta a problemas de erosión, pérdida de suelo, biodiversidad y servicios ecosistémicos y cambio climático, a través de la implantación de cubiertas vegetales específicas y nuevas tecnologías en olivar.

El proyecto GO InnoTuber ha perseguido evaluar técnicas de prevención y diagnóstico innovadoras, que puedan ser implementadas en los programas andaluces para el control de la tuberculosis bovina y el manejo del ganado.

Por su parte, el objetivo del GO Dosaolivar era mejorar los tratamientos fitosanitarios en el olivar mediante la optimización de la dosificación de los productos y el resultado de esta investigación ha sido el desarrollo de una aplicación informática y un sistema electrónico de autorregulación que determina la dosis mínima necesaria.

Participantes

Como se mencionaba anteriormente, el valor de los grupos operativos se centra en concitar la colaboración de investigadores, empresas y otras entidades.

En el ámbito agroalimentario, cabe mencionar la participación de entidades como consejos reguladores de denominaciones de origen protegidas, cooperativas, grupos de desarrollo rural, organizaciones como Cooperativas Agroalimentarias o Aceites de Oliva de España y empresas, entre las que destacan Covap, Deoleo o Sovena.

Proyectos suprautonómicos

Aparte de esos 19 grupos en los que ha estado presente la UCO, el ceiA3 ha formado parte también de otros dos proyectos de innovación supra-autonómico que se han enmarcado dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 y han sido financiados con fondos Feader (Europa invierte en las zonas rurales).

Se trata del GO Global Dimension Sensolive Oil, que ha tenido como objetivo general mejorar la competitividad de productores de aceite de oliva virgen y su control de calidad, homogeneizando el uso de tecnologías instrumentales como complemento al Panel de test. Todo ello, para generar un mayor valor añadido en el aceite de oliva, que es uno de los sectores agroalimentarios estratégicos para España, tanto por su importancia económica, como social y medioambiental. Los miembros beneficiarios del proyecto han sido la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español, que actuaba como representante y el Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentario ceiA3, además de la participación como colaboradores del Ministerio y Consejería y empresas del sector y las universidades de Córdoba y Granada como miembros subcontratados.

Segundo proyecto

El segundo proyecto suprautonómico fue el GO Sensolive Oil, una propuesta que nació para dar paso a la transferencia de la innovación al sector olivarero, para buscar nuevas tecnologías complementarias a la hora de clasificar comercialmente los aceites de oliva vírgenes. Así, las empresas del sector tuvieron la oportunidad de testar la eficacia de los modelos desarrollados para verificar las distintas categorías de aceites de oliva vírgenes en condiciones de trabajo a tiempo real. Los miembros beneficiarios han sido Aceites de Oliva de España, DCoop, Sovena, ceiA3, la Universidad de Granada y Deoleo Global S.A .