La agenda cultural de la Universidad de Córdoba

‘40 años de Trofeo UCO’, en Ciencias

Hasta el martes 21 de octubre puede visitarse en la entrada principal Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la UCO la exposición ‘40 años del Trofeo UCO - 40 años de deporte en la UCO’, con la que se conmemoran cuatro décadas del Trofeo UCO, anteriormente conocido como Trofeo Rector.

Muestra pictórica ‘Escalas Fractales’

El Centro UCOCultura, ubicado en la plaza de la Corredera, acoge hasta el próximo 19 de octubre la muestra pictórica ‘Escalas fractales’, del cordobés Jacinto Lara. La muestra es la primera en siete años que el artista de Fernán Núñez -ahora residente en Galicia- exhibe en Córdoba.

Exposición ‘Los latidos del silencio’

Hasta el 30 de noviembre puede visitarse en el Teatro Cómico Principal la exposición organizada por UCOCultura ‘Los latidos del silencio’, de Luis González Palma. La muestra reúne obras del fotógrafo guatemalteco, ganador de la 12ª edición del Premio de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler.

La obra invitada del mes en UCOCultura

El alumno de cuarto curso del grado de Traducción e Interpretación de francés y árabe Roberto JJ Quero ofrece el próximo viernes, día 17, a las 19.00 h., en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO la conferencia «Alejandro Magno, el hombre que conquistó el mundo».

‘Arqueología de las Tenerías’, en Filosofía

Está abierto el plazo de inscripción para participar en el ‘workshop’ internacional «Arqueología de las Tenerías», que se celebrará en la Facultad de Filosofía y Letras el próximo 21 de noviembre, con el objeto de profundizar en el análisis e interpretación de la industria del cuero a lo largo de la historia.

Ciclo de cine ‘Memoria en 24 FPS’

Mañana jueves, 16 de octubre, a las 17.30 h., la Filmoteca de Andalucía acoge una nueva sesión del Ciclo Cine y Memoria Democrática ‘Memoria en 24 FPS’. En esta ocasión, se proyectará ‘Negro Limbo’, de Lorenzo Benítez, que intervendrá en el debate posterior junto a Antonio Manuel y Carmen Luque.

Curso Superior de Estudios Europeos

Permanece abierto el plazo de inscripción para participar en el 36º Curso Superior de Estudios Europeos ‘40 años de la adhesión de España a la Unión Europea: Balance Político, Económico y Social’, que imparte el Centro de Documentación Europea a partir del 27 de octubre.

Proyección de ‘La condesa descalza’

El Aula de Cine de la UCO: Cineforum Última fila continúa el próximo viernes, día 17, en el salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras con la proyección de ‘La condesa descalza’, (Joseph L. Mankiewicz, 1954), que será presentada por Brenda Romero. La entrada es libre hasta completar aforo.

Terceras jornadas de Cultura Funeraria

Del 28 de octubre al 2 de noviembre se celebran las 3ª Jornadas de Cultura Funeraria en Andalucía ‘In Memoriam’. Inscripción previa a través del correo electrónico inmemoriam@uco.es, salvo para el taller ‘Los misterios de la Estela de Ategua’, que se hace en http://lajunta.es/5gbri.