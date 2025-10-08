Verónica Yuste, de La Piconera Studio: "Sabía que con la idea no era suficiente, necesitaba herramientas y que me guiaran"

Verónica Yuste es una joven de Fernán Núñez que se formó en decoración y que a finales del año pasado hizo realidad su sueño después de pasar por EmprendeUCO. «La Piconera Studio nace de mi infancia, de aquellas horas que pasaba en ‘Los Sims’ imaginando cómo transformar espacios. Diseñaba casas, probaba distribuciones y, sin imaginarlo, me acercaba al interiorismo. Esa curiosidad se convirtió en formación y, más tarde, en un proyecto propio. El nombre conecta con mis raíces: La Chiquita Piconera de Julio Romero de Torres, un cuadro que presidía el salón de mi abuela. De ahí nace un proyecto que une tradición y contemporaneidad para que cada espacio refleje a quienes lo habitan», relata.

Yuste reconoce que «sabía que con la idea no era suficiente: necesitaba herramientas y personas que me guiaran en el camino. EmprendeUCO me ofrecía esa oportunidad; estructurar el plan de negocio, validar los servicios y, sobre todo, animarme a dar el paso».

«Para mí, lo más valioso fue el ambiente humano, compartir experiencias, dudas e ilusiones con otros emprendedores. A ello se sumó la guía de los mentores y el apoyo del equipo de organización, que me dieron la confianza necesaria para seguir construyendo el estudio», subraya.