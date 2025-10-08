Promotores de BlakIA Tech: "Vimos que era una oportunidad única para aprender y validar nuestra idea"

BlakIA Tech es el proyecto empresarial ganador de la última edición de EmprendeUCO-Diputación de Córdoba. La idea nació cuando Francisco M. Olmedo, que llevaba tiempo trabajando con integraciones y automatizaciones basadas en inteligencia artificial, comprobó el gran ahorro de tiempo y la mejora de eficiencia que le aportaban en su día a día. Decidió entonces ofrecer estas soluciones a otras personas y conoció a José Álvaro Ruiz, quien buscaba implementar IA en su marca deportiva para optimizar procesos. A partir de esa colaboración inicial, ambos unieron esfuerzos para llevar estas herramientas a más empresas y ayudarlas a mejorar su rendimiento.

Ambos conocían el programa por experiencias de ediciones anteriores y vieron que era una oportunidad única para aprender, validar su idea y rodearse de un ecosistema emprendedor con altas probabilidades de éxito. Ruiz y Olmedo destacan del programa «la posibilidad de conocer a grandes profesionales y compañeros, aprendiendo de su experiencia tanto a nivel personal como empresarial. La red de contactos creada ha sido de enorme valor».

«Tras concluir el programa estamos plenamente convencidos de que BlakIA tiene un futuro sólido. Nuestro objetivo es seguir ayudando a empresas a ser más eficientes y, al mismo tiempo, escalar nuestro negocio para generar un impacto mayor», defienden.