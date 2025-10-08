Lucía Mozas, promotora de EQU-IA: "Me falta mucha formación, tenía la idea pero no sabía cómo poder llevarla a cabo"

La granadina Lucía Mozas estudió Veterinaria en la UCO y con su proyecto de negocio EQU-IA, ha ganado el premio Desarrollo de la Provincia del programa EmprendeUCO-Diputación de Córdoba en su última edición. En breve constituirá su empresa, cuya idea surgió durante su formación en veterinaria. «He estado haciendo prácticas con diversos profesionales del mundo del caballo y me llamó la atención la dificultad y responsabilidad a la que se enfrentan a la hora de analizar radiografías, sobre todo en contextos de compraventa de caballos de deporte de alto valor. Todos los animales suelen tener algo y verlo en radiografías no es lo más complicado, lo peor es intentar predecir cómo va a afectar esa patología en un futuro y eso es muy complicado hasta para el mejor veterinario. Así se me ocurrió hacer una herramienta que ayudase en estos casos, con capacidad diagnóstica y predictiva».

Mozas reconoce que siempre ha tenido espíritu emprendedor, pero «me falta mucha formación, tenía la idea, pero no sabía cómo poder llevarla a cabo, y me pareció un programa muy completo de mucho nivel». Tras su paso por EmprendeUCO, está «súper convencida» de que su proyecto puede tener éxito, y aunque requiere una fuerte inversión económica, «vamos a lucharlo», declara.