Genoveva Patiño, creadora de El Tren: "Necesitaba estar preparada para estar a la altura de este gran proyecto"

Genoveva Patiño es maestra de Educación Primaria. En junio de 2024 abría El Tren, un restaurante-albergue ubicado en la antigua estación de ferrocarril de Cabra. La idea «surgió un día haciendo deporte por la Vía Verde de Cabra, la estación de tren estaba cerrada por reformas, por tanto era un sueño darle vida», cuenta. Patiño solicitó participar en EmprendeUCO «porque es un referente en formación en emprendimiento. Y, además, me dieron la oportunidad a pesar de mi edad. Necesitaba estar preparada para estar a la altura de este gran proyecto: Darle vida a una estación cerrada durante más de 4 años. Poner mi potencial a prueba, dejar un legado en tanto a demostrar que nunca es tarde para poner en marcha un proyecto de vida, tanto personal como de un equipo en una empresa. En definitiva hacer lo que me gusta», destaca.

Para esta emprendedora, lo mejor del programa son los mentores, «su entrega y la formación integral para prepararnos a la realidad de lanzarse a emprender, lo cual no es un camino fácil, pero tampoco imposible. ¡Se puede! Con constancia y confianza», remarca Patiño, quien asegura que «todas las claves de desarrollo del programa son herramientas aliadas y fundamentales para poner en marcha un proyecto» .