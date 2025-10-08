EmprendeUCO cierra una nueva exitosa edición incorporando la IA

EmprendeUCO-Diputación de Córdoba es uno de los programas de mejora de la empleabilidad juvenil con más trayectoria de la Universidad de Córdoba. Hace solo unos días cerraba la edición del curso 2024/25 con la entrega de premios a las mejores ideas de negocio y ya está abierta la preinscripción para la edición 2025/26. El año pasado, en el periodo de preinscripción, Fundecor, que es la entidad que gestiona el programa de la Universidad de Córdoba que financia la Diputación cordobesa, recibió más de medio centenar de propuestas de proyectos. Esto da idea del interés que genera el programa, gracias al cual las personas participantes reciben formación y asesoramiento para el emprendimiento.

El programa, que permite formar a hasta 35 participantes y 25 ideas de negocio, se dirige a emprendedores en Córdoba y su provincia. Los participantes deben presentar una idea innovadora y, si tienen una empresa constituida, esta debe tener menos de dos años. Se valora la creatividad, la motivación para emprender y la capacidad de adaptación. De esta forma, se contempla una variedad de perfiles: desde jóvenes universitarios hasta profesionales y demandantes de empleo.

Precisamente, una de las modificaciones de las últimas ediciones fue la apertura del programa a la participación de personas mayores de 31 años, con lo que se pudo dar respuesta a un perfil de personas que pueden tener mayor dificultad para entrar o volver al mercado laboral y que encuentran en el emprendimiento una salida profesional óptima.

Éxito

La interacción entre diferentes perfiles formativos es un atractivo añadido del programa, ya que se generan sinergias entre los participantes, que van más allá del propio programa.

Según los datos facilitados por Fundecor, desde la primera edición ya son 101 empresas creadas y que siguen vivas (edición 2023/24) y cabe destacar que son más de 300 las personas emprendedoras que han pasado por el programa.

Actualización

Una de las claves del éxito del programa, además de contar con mentores de negocio y especialistas de primer nivel, es su constante actualización.

En la edición que acaba de cerrarse, uno de los cambios más relevantes ha sido la creación de un Laboratorio de Ideas de Negocio mediante Inteligencia Artificial (IA), que concluye hoy tras un mes de formación. El laboratorio, en el que han participado una veintena de emprendedores que han recibido apoyo y formación sobre nuevas perspectivas sobre cómo aprovechar la IA para resolver problemas reales, les ha permitido generar prototipos sólidos listos para ser llevados al mercado o programas de incubación, así como generar conexiones con otros emprendedores y mentores que comparten tus intereses.

Otra de las novedades de esta última edición del programa fue el incremento de la cuantía de los premios. El primer premio, Premio EmprendeUCO-Diputación de Córdoba, que ha recaído en BlakIA-Tech, ha recibido 6.000 euros, mientras que el premio Desarrollo de la Provincia, dotado con 3.000 euros, ha sido para EQU-IA. Thermoware se ha llevado el premio Compromiso Social, por el que ha recibido 2.000 euros, igual que el premio Mujer Emprendedora, que ha sido para Gona, y el premio Modelo de Negocio, que se ha llevado Absentismo 0. Además de los proyectos premiados, han recibido una mención especial los proyectos Neurovínculo y Rincón Lima.