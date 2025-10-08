El valor científico de la alimentación en la UCO

El grupo de investigación Calidad alimentaria y nutrición (AGR-013), que dirige el catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Córdoba, Rafael Moreno Rojas, lleva catorce años investigando y divulgando en materia de seguridad alimentaria, gastronomía y nutrición humana.

«Es un grupo muy plural, compuesto por ocho profesores de universidad y miembros del cuerpo de Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía, que también imparte docencia en la UCO, principalmente, en Veterinaria y Ciencias del Trabajo y el IDEP (Instituto de Estudios de Posgrado)», explica Moreno.

Actualmente, sus principales líneas de investigación se centran en la calidad nutricional de alimentos; el desarrollo y caracterización de nuevos productos agroalimentarios; el diseño de soluciones tecnológicas para el control y modificación de los patrones alimentarios en estados de salud y enfermedad y el desarrollo de modelos predictivos no invasivos, mínimamente invasivos para la monitorización del estado de salud y el diagnóstico precoz de enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a los patrones alimentarios.

Asimismo, el grupo trabaja en contaminación química de productos agroalimentarios y medio ambiente; determinación de minerales y metales pesados en muestras agroalimentarias; análisis del riesgo alimentario; evaluación de la presencia de contaminantes químicos en la cadena agroalimentaria; en gestión de la seguridad alimentaria y en Pre-requisitos Higiénicos y Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC/HACCP).

Además, también centran su investigación en biodisponibilidad y bioaccesibilidad de nutrientes y compuesto funcionales; valoración nutricional de la alimentación de colectividades y su relación con la salud; valoración de los modelos iconográficos para promover una alimentación saludable y gastronomía popular.

Junto a todo lo anterior, el grupo investiga sobre diseño, implementación y estudio de la eficacia y usabilidad de un mantel digital para la auto-gestión de la dieta en pacientes diabéticos. «Se trata del desarrollo de un mantel inteligente (Smartcloth) para ayudar a seleccionar las raciones más adecuadas para alimentarse personas con diabetes», explica Moreno.

Formación

Por otra parte, tres de los miembros del grupo dirigen sendos másteres. En concreto, Moreno dirige el Máster en Avances en Ciencias Gastronómicas, Manuel A. Amaro López es director del Máster en Agroalimentación y Guillermo Molina Recio lo es del Máster en Nutrición Humana. «El resto de los componentes del grupo también participan en alguno de estos másteres y varios de nosotros en los tres», puntualiza Rafael Moreno quien explica que también «formamos parte del programa de Doctorado de Biociencias y Ciencias Agroalimentarias, de la Escuela Internacional de Doctorado en Agroalimentación (eidA3)»

Futuro

De cara al futuro, el grupo continuará con el proyecto del ‘Smartcloth ‘y tienen varias tesis en curso que se defienden en este año, sobre gastronomía de regiones de Ecuador y México.

«También continuamos con las investigaciones relacionadas con platos populares y en peligro de extinción de España», apunta Moreno quien indica que también «se está desarrollando una tesis doctoral sobre valoración nutricional de modelos iconográficos para alimentación saludable».

Transferencia

Rafael Moreno reconoce que «para el grupo es de suma transcendencia tanto la transferencia de resultados, como la divulgación científica». En el primer caso, «hemos acometido recientemente un proyecto CDTI con una empresa de precocinados, para mejorar el aporte nutricional en la fritura».

Y en el caso de la divulgación, el propio Rafael Moreno es especialmente activo en redes, teniendo su propia web y actividad semanal en las principales redes sociales.n