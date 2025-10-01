Año académico 2025-26
La UCO dispone de un 14% de plazas libres y mantiene todavía abierta la matriculación
La comunidad universitaria será llamada a las urnas para elegir al nuevo rector o rectora de la institución antes de que finalice el nuevo curso que acaba ahora de comenzar
Este lunes daba comienzo oficialmente el curso académico 2025/26 de la Universidad de Córdoba con el solemne acto de apertura que tuvo lugar en el salón de actos Juan XXIII del Campus de Rabanales y en el que el catedrático del Área de Máquinas y Motores Térmicos, Manuel Ruiz de Adana Santiago, impartió la lección magistral bajo el título Sostenibilidad e Innovación en sistemas de climatización. Nuevos retos y estrategias.
Antes, el pasado jueves, se celebraron las dos citas tradicionales con la música para arrancar el curso académico: el concierto de apertura, a cargo de la Orquesta de Córdoba, bajo la dirección de Katharina Morin, celebrado en el Gran Teatro, y el concierto alternativo, que tuvo lugar en el Quiosco Joven, y que contó con la actuación de Aurora Beltrán, la mítica cantante de Tahúres Zurdos y una de las voces femeninas más importantes del rock en castellano.
Matriculación
El curso en la UCO ha dado inicio con casi el 86% de las 4.200 plazas de nuevo ingreso ofertadas cubiertas y un 14% libres, aunque el proceso de matriculación no ha acabado y es probable que las 3.597 se vean incrementadas finalmente y se alcance el récord del pasado curso con 3.725 estudiantes de nuevo ingreso.
Como suele ser habitual, los grados de la rama sanitaria -Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Veterinaria- han cubierto todas las plazas ofertadas para alumnado de nuevo ingreso al igual que los de Derecho, Administración de Empresas y el doble grado de Derecho y Administración de Empresas, en el área jurídica, y los de Ingeniería Informática e Ingeniería Mecánica, Física, Biotecnología y Turismo. En Ciencias de la Educación, los grados de Psicología y Educación Social también han llenado todas las plazas ofertadas, como ha ocurrido con los grados de Traducción e Interpretación de inglés, Estudios Ingleses o el doble grado de Historia e Historia del Arte.
En cuanto a los dos grados que se incorporan a la oferta académica, el de Matemáticas y Filosofía ya no tiene plazas libres, mientras que el de Nutrición Humana y Dietética dispone aún de vacantes.
En el lado contrario está el grado de Gestión Cultural, con solo 9 alumnos matriculados (a la espera del cierre definitivo de las matriculaciones).
Másteres
A la oferta de grados se une la de postgrados. Este curso se incorporan a la cartera de másteres de la UCO cinco nuevas titulaciones. En concreto, serán los de Neuropsicología del Desarrollo y Atención Temprana; Derecho Digital; Inteligencia Artificial Aplicada a Entornos Empresariales y Financieros; Investigación e Innovación Pedagógica y Logística y Gestión de Operaciones.
Este último máster se imparte en modalidad dual, es decir, el estudiantado realizará parte de su formación en empresas mediante contrato de alternancia, combinando el aprendizaje académico con la experiencia laboral directa. Con ello se refuerza el vínculo entre universidad y tejido productivo y se mejora la empleabilidad del estudiantado.
Además de la ampliación de la oferta académica, la UCO sigue avanzando en el impulso de sus políticas en materia de investigación, internacionalización, empleabilidad, sostenibilidad, igualdad e inclusión. Especial atención tienen las infraestructuras. El objetivo es iniciar la nueva fase de reurbanización del campus de Rabanales, habilitar -en cuanto sea posible- la actual Delegación de Empleo de la Junta para su uso por la Facultad de Filosofía y Letras, avanzar en el proyecto y licencia de obras del edificio para ampliar Derecho y conseguir la autorización para el uso de remanentes para el edificio del Vial que permitirá ampliar Ciencias del Trabajo. Y todo ello, con la llamada a las urnas para renovar al equipo rectoral antes de que culmine el curso que ahora caba de comenzar.
Ciencias del Deporte se unirá a la oferta de grados de la Universidad
Hace dos años, el equipo rectoral no dudó en mostrar su contrariedad por la decisión de la Junta de Andalucía de denegarle la incorporación del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Ahora, tras revisar la planificación de enseñanzas del sistema universitario de Andalucía, el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha informado favorablemente incluir, antes del curso 2028/29, la titulación, a la que se unirá un nuevo título de doctorado en Administración de Empresas y Transformación Sostenible, que se comenzará a impartir en el curso 2027/28.
Una vez que estos títulos obtengan la autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para incluirse en la programación académica, la UCO deberá luego solicitar a la Consejería de Universidad los informes preceptivos previos que permitirán activar el proceso de verificación y la posterior aprobación e impartición.
Ambos títulos se suma a los 23 títulos ya incorporados en la nueva planificación el pasado ejercicio, de los que este curso se han puesto en marcha dos: el de Matemáticas y Filosofía -que no se oferta en ninguna otra universidad española-, y el de Nutrición Humana y Dietética.
El primero ha cubierto las 60 plazas ofertadas para su primer curso y eso que la nota de corte ha superado los 11 puntos, mientras que en el de Nutrición Humana y Dietética había registrado hasta el último proceso de matriculación 38 matriculaciones de las 55 plazas ofertadas, aunque el Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura confía en que se incorporen algunos estudiantes más en esta última convocatoria.
Junto a estos dos nuevos grados, la UCO incorpora también este curso cinco títulos de máster de los 14 aprobados por la Junta de Andalucía para los próximos cursos. Con estas nuevas titulaciones, la UCO suma 62 másteres oficiales, siete de carácter habilitante y tres Erasmus Mundus.
