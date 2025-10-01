«Nuestra propuesta es contar la Historia con las mujeres como protagonistas»

-Sois dos de las diez divulgadoras científicas que participan el sábado en ‘Las que cuentan la Historia’. ¿Qué las animó a tomar parte en el evento?

-Cuando Elena Lázaro, coordinadora de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la UCO, nos propuso crear este evento la verdad es que nos pusimos muy contentas y dijimos rápidamente que sí. En nuestro ‘podcast’ nos dedicamos a entrevistar a investigadoras expertas en analizar el pasado con perspectiva de género y poder hacer un espectáculo en vivo con algunas de ellas nos pareció una magnífica idea, porque algunas son además unas comunicadoras excelentes. Teníamos las invitadas, teníamos la historia que queríamos contar y, como Naiara es periodista y conductora de galas y eventos, teníamos también la posibilidad de crear un formato atractivo y dinámico. Todo nos encajaba como un guante.

-Son las creadoras del ‘podcast’ ‘Divulvadoras de la Historia’, con v de vulva y de divulgadoras. Ya iba siendo hora de poner en valor a las mujeres a lo largo de la historia…

-Sí, ya iba siendo hora… Es verdad que existen muchos ‘podcasts’ que hablan de mujeres y que lo hacen muy bien, además,. Pero echábamos en falta uno que analizase en profundidad las relaciones de género en el pasado y cómo se construyen. Queríamos un ‘podcast’ que pusiese el foco en las dinámicas sociales que generan desigualdad y cómo afectaban a las mujeres del pasado. Pero también nos parecía importante relacionar eso con nuestro presente, ver de qué manera se conectan las opresiones de otros tiempos con las nuestras para arrojar luz sobre nuestras vidas. Entender la genealogía histórica de las mujeres nos permite crear estrategias de defensa hoy. Por ell,o entrevistamos a una experta del pasado y a otra del presente, para crear esta genealogía y traerla hasta nuestra actualidad. Y de paso, somos altavoz para nuestras invitadas, porque seguimos invisibilizadas en el presente y este programa da la posibilidad de descubrir a mujeres que hacen un trabajo impresionante.

-Me llama la atención que no son historiadoras (Isabel es filósofa e historiadora del arte y Naiara periodista). ¿Se resisten los historiadores a la perspectiva de género?

-El pasado no se estudia solo desde la Historia, sino que es objeto de multitud de disciplinas, también la Filosofía. Y resistencias, por supuesto que las hay en todos lados, pero queremos evidenciar que hay mujeres en la academia, en la educación o en el mundo de la divulgación cultural abriendo una brecha, cambiando los relatos androcéntricos y haciendo un trabajo sobresaliente. Merecen tener un altavoz y queremos que ‘Divulvadoras de la Historia’ sea ese espacio seguro que les sirva de escenario.

-En esta ocasión hablarán de la mujer en la Edad Media. ¿Qué quieren contar, con qué idea quieren que se quede el público que acuda este sábado al Rectorado?

-La propuesta que tenemos para este espectáculo de divulgación es contar la Historia poniendo, por una vez, a las mujeres como protagonistas. Se nos ha contado un relato en el que los hechos que cambian el curso de los acontecimientos siempre son masculinos e incluso la división en etapas históricas que tenemos hoy en día (Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Renacimiento, Ilustración…) son constructos androcéntricos y, a veces, muy propagandísticos. Eso hace que las mujeres no encajemos bien en esta clasificación por etapas, porque los hechos históricos que cambiaron drásticamente en Occidente la vida de las mujeres han sido otros, como por ejemplo el Concilio de Trento. Nuestro objetivo es poner sobre la mesa los hitos que marcaron un empeoramiento o una mejora de las condiciones de vida de las mujeres, ver cuándo y por qué se produjeron. Eso nos devuelve un relato de la historia menos lineal y «progresivo» y más fluctuante. Una historia que no nos habían contado y que queremos sacar a la luz.

-Sin referentes femeninos es difícil lograr una igualdad real y no solo de hecho, pero ustedes «huyen» de las biografías . ¿Por qué?

-El trabajo biográfico está muy bien y es muy necesario, pero seleccionar algunas mujeres sobresalientes para contar su vida a veces nos hace correr el riesgo de perdernos el contexto en el que surgieron. Y la clave siempre está en el contexto. Muchas cosas que nos parecen excepcionales de las mujeres del pasado estaban absolutamente normalizadas en su época. Cuando no incidimos en el contexto en el que se enmarcan las acciones de las mujeres suplimos el desconocimiento que tenemos con estereotipos y estos prejuicios suelen tener una base misógina actual muy potente. Por ejemplo, el relato histórico androcéntrico nos cuenta que las mujeres siempre han estado encerradas en casa ocupándose de las labores de los cuidados y, por ello, cualquier mujer trabajadora de otros tiempos nos parece una excepción cuando siempre han sido la norma. Además, centrarnos en las biografías de personas concretas tiene otro peligro y es que normalmente se puede hacer biografía de las mujeres bien documentadas y, la mayor parte de las que dejan rastro en la documentación son de clase alta. ¿Qué pasa entonces con las mujeres del común, las campesinas, las artesanas, las obreras, las marginadas? Atender a los procesos históricos en vez de a la biografía personal es colectivizar el pasado para hablar, desde la interseccionalidad, de todas las mujeres posibles, incluidas las anónimas.

-En alguna parte leí que Isabel dijo en una ocasión que «las mujeres han sido expertas en colarse por las rendijas del patriarcado. ¿La divulgación científica es una de esas rendijas?

-El patriarcado no es monolítico. La historia nos enseña que es flexible y que ha variado muchísimo a lo largo de los siglos, a veces para mejor y otras para peor. Las mujeres y hombres que viven bajo ese sistema están negociándolo constantemente, aunque ellos cuentan con ventajas debido al privilegio que ostentan. Una de las formas de negociación de las mujeres es colarse por todas las rendijas que encuentren en el sistema, burlar las normas, conseguir sus objetivos a pesar de las prohibiciones y de las dificultades, transitar todos los caminos que están cortados aunque no consigan llegar a término. Uno de los grandes (e inauditos) logros conseguidos por las mujeres del pasado es haber alcanzado el acceso de las mujeres a la educación reglada y a todos los ámbitos del conocimiento que antes tenían prohibidos. Y de esta lucha colectiva nos beneficiamos todas las mujeres que hemos podido estudiar y que ahora estamos revisando los relatos científicos y humanísticos que se habían construido sin nosotras. La inmensa mayoría de ellos tienen errores graves, están plagados de prejuicios contra las mujeres y no son rigurosos al haber omitido la experiencia de más de la mitad de la humanidad porque habían tomado como modelo del saber al hombre blanco heterosexual. Su conocimiento no representa a casi nadie y excluye a casi todo el mundo. Hoy en día, muchísimas personas de todas las disciplinas están haciendo una gran labor de limpieza y crítica de esos discursos y también una labor de concienciación social sobre la necesidad de cambiar estos relatos que se han demostrado falsos y que apoyaban un orden social que se está fragmentando. La divulgación desde el rigor de los nuevos datos e investigaciones que se están haciendo en la actualidad es contribuir a que esa brecha que ya está abierta se ensanche. Sólo tenemos que seguir presionando para permitir que por ahí se cuelen las mujeres del futuro. .