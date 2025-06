«La investigación ha sido una seña de la Universidad desde que nació»

-Se está acabando el curso 2024-25. ¿Cómo ha ido? ¿Está contento?

-Sí, se están cumpliendo los objetivos que nos marcamos para este curso. Ha sido un curso positivo, en tanto que hemos puesto en desarrollo la relación de puestos de trabajo y se están implementando todas las convocatorias. Por tanto, se están cumpliendo los objetivos que nos marcamos para este curso. El reto sigue siendo mejorar cada día un poquito más. Eso es lo que tenemos que hacer en todos los ámbitos que gestiona la Universidad, cada día hay que dar un pasito adelante.

-La financiación ha vuelto a ser protagonista. Finalmente, se llegó a un acuerdo en marzo para el abono de los 25 millones que estaban comprometidos, pero con eso no se acaba el problema de la financiación de las universidades públicas andaluzas...

-Bueno, hay cuestiones técnicas que se tienen que desarrollar y yo espero que ese espíritu de colaboración y de acuerdo que se vio en marzo lo culminemos durante todo el año. El modelo contempla una cláusula de salvaguarda y eso es importantísimo que se cumpla. Buscábamos garantizar que el incremento de costes por los acuerdos de la Junta con los sindicatos no sea en detrimento de otras partidas presupuestarias. A día de hoy podemos decir que vamos bien, aunque todavía tenemos por delante cerrar el reparto de este año. Los temas económicos es difícil que dejen de ser un tema de debate porque, aunque resolvamos la cláusula de salvaguarda, tenemos el reparto de los 20 millones de euros de remanentes no afectados que este año también esperamos que nos autoricen. Pero eso no nos permite abordar proyectos más ambiciosos y está clarísimo que es algo que tendrá que abordar el Gobierno de la Junta muy pronto, qué otros mecanismos de inversiones hacen para que la universidades podamos mantener ese nivel de calidad que tenemos y podamos mejorar instalaciones y abordar los proyectos que cada universidad tenga.

-Precisamente por los proyectos pendientes quería preguntarle.

-Siguiendo la estela de que todo lo que tenga licencia es lo primero que intento arreglar, vamos a hacer la fase 1B de reurbanización de Rabanales, que es una parte importantísima de los aparcamientos. Estamos todavía con el proyecto del edificio de Derecho; el proyecto del Vial Norte, para la ampliación de Ciencias del Trabajo, está ya prácticamente terminado y hemos solicitado licencia, pero se necesita también una cantidad de inversión que con los remanentes no afectados no podremos abordarlo, porque los remanentes son 20 millones para todo el sistema. El año pasado a nosotros nos tocó 2 millones y eso es poco para un proyecto que puede rondar los 7 u 8 millones de euros. Por eso, es imprescindible que abordemos conjuntamente con el Gobierno andaluz otros mecanismos de financiación para las inversiones que tiene el sistema en general, y en particular nosotros. Y por supuesto seguimos trabajando en proyectar el uso de la antigua zona militar.

-Hace unos días el ranking CYD ponía de manifiesto el buen posicionamiento de la UCO en materia de investigación. Estará satisfecho...

-La investigación ha sido una seña de identidad de la Universidad de Córdoba desde que se creó. Tuvimos la fortuna de que llegaron profesionales muy buenos. Córdoba no aspiraba a ser una universidad de 50.000 estudiantes, sino de un tamaño mediano pero que fuera excepcional o fuera de las mejores en el ámbito investigador y creo que todos los rectores que han pasado por esta casa han ido dejando esa huella, ese marcado perfil investigador y se ven los resultados en la transferencia y en una mejor formación. Los que saben lo que es una universidad, saben lo importante que es investigar para hacer una mejor formación. Formar a un estudiante de grado no es dar clases sencillamente. Es tener a unos profesionales dándoles clase que están todos los días en la frontera del conocimiento, con proyectos de investigación y que son capaces de contarles a los estudiantes por dónde están las novedades. Una universidad que es buena en investigación va a ser buena en docencia.

-Ya que habla de docencia. El Consejo de Gobierno acaba de aprobar la oferta pública de empleo. La estabilización del personal es un objetivo prioritario para usted.

-Totalmente. Nos sentimos tremendamente orgullosos del balance de personal estable. Vamos a entrar en el cumplimiento del 8% como máximo de interinidad a finales de este año. En el caso del PDI hemos avanzado en la resolución de las plazas de ayudante doctor. Para final de año espero que quede resuelta esa bola que había. Y en cuanto al Ptgas, ahí es donde más esfuerzo se ha hecho. Hemos avanzado enormemente en la estabilización y promoción del personal y me siento muy satisfecho del empuje que hemos dado. Nuestro capítulo 1 (de gastos de personal), para ser una universidad mediana, es caro y muy exigente, porque necesitamos para todas esas instalaciones personal técnico cualificado, pero además es que tenemos un profesorado que como investiga mucho, se acredita mucho a la figura de catedrático o a las figuras superiores y evidentemente sus sueldos cuestan más.

-El próximo curso se pondrán en marcha dos nuevos títulos de grado y varios másteres. ¿Es una oferta suficiente?

-La Universidad de Córdoba no ha sido nunca una universidad que haya tenido una ambición de muchos títulos ni de crecer sin un poquito de cabeza. Yo creo que en eso hay una tradición en la Universidad. Ahora incorporamos dos nuevos grados que también los hemos pensado mucho. Hemos pensando qué necesidades tiene la sociedad, hacia dónde apuntan también las personas jóvenes, qué quieren estudiar y me parece que vamos a acertar con el grado de Nutrición Humana, que es una profesión absolutamente necesaria, y el de Matemáticas y Filosofía, que recoge dos tradiciones que durante mucho tiempo han vivido la una de espalda a la otra y que nosotros hemos sido capaces de unirlas. Vamos a ver si los jóvenes también ven que es una oportunidad; que a la tecnología también hay que ponerle filosofía para que la vida sea mucho más amable. Y vamos a volver a pedir el grado de Ciencias del Deporte que nos negaron porque creemos que hay demanda y encaja con otros títulos que ya ofertamos en torno a la salud.

-Entonces, ¿La UCO tiene una buena oferta?

-Hay algunos títulos muy demandados, otros menos, pero ninguno que tengamos que poner en peligro, ni siquiera con los criterios exigentes que la Junta intentar poner de que si un grado no funciona, pues habrá que ver qué se hace. Nuestros grados prácticamente se llenan. Y a lo que aspiramos siempre con la nueva oferta, con los itinerarios bilingües, los dobles grados, etc., es a que vengan los mejores estudiantes y para eso, evidentemente, hay que tener grados que sean atractivos y complementarlos con una oferta deportiva, de cultura y de otras actividades. Al final, una universidad debe crecer sobre la base de la excelencia y siempre habrá puntos de mejora.

-La semana pasada más de 4.600 estudiantes hicieron la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) en Córdoba e imagino que espera que la mayoría se quede en la UCO...

-Creo que la pirámide de la población no va creciendo, por tanto, estimo que lo que hay que hacer es esforzarse por hacerlo mejor para que los estudiantes vean que la universidad es una magnífica oportunidad. Nuestro crecimiento no va a ser alto en número de alumnos, pero sí tenemos que intentar más pasarelas de FP. Hoy hay una oferta de FP muy amplia y queremos que los estudiantes vean que también la Universidad es una magnífica oportunidad después. Yo soy de los convencidos de que el conocimiento llama a querer tener más conocimiento. Lo que tenemos que hacer es ofrecerles lo que tenemos para que los mejores estudiantes de Córdoba no se tengan que ir de aquí porque tenemos una oferta que les es atractiva. Ahí tenemos el programa Hipatia, en el que estamos trabajando con alumnos de Bachillerato para darle una formación y hacerles ver que las instalaciones de nuestra universidad son la mejor opción para su formación futura y que son estudiantes de una altísima capacitación y de calificación.

-Hablando de estudiantes, parece que el estudiantado está muy tranquilo últimamente...

-Bueno, se ha renovado el Consejo de Estudiantes y hay un nuevo presidente que está intentando también mover a todos los consejos estudiantes. Nosotros también estamos haciendo esfuerzos porque somos unos convencidos de que la participación de ellos, lo mismo que los otros colectivos, es esencial. Soy un defensor absoluto de la participación y de la representación. Si ellos (los estudiantes) supieran las competencias que pueden desarrollar actuando de representantes -y no hace falta que sea en el Claustro, puede ser de delegado de clase- lo harían. Pueda haber alguna dificultad que hay que intentar solventar, pero cuando ellos hacen esa cultura de la representación, hacen cultura democrática, que es esencial. Hay no tenemos que bajar la guardia y seguir inventando cosas con ellos.

-Otro de los objetivos del mandato era acercar la UCO a la provincia. Una de las formas en las que lo están haciendo es a través de los centros de desarrollo.

-Esta es una idea que teníamos en el programa electoral y uno no sabe cómo va a funcionar y nosotros estamos muy satisfechos y muy agradecidos a las instituciones colaboradoras: Covap en Pozoblanco; los ayuntamientos de Cabra, Lucena y Puente Genil; EMET en Baena y en Priego de Córdoba, además del Ayuntamiento, GDR (Grupos de Desarrollo Rural) y denominaciones de origen. Desde luego, vamos a seguir apostando por ello. Yo no comparto esa política de concentración de la población en la costa o en las grandes capitales. ¿Quién va a alimentarnos si abandonamos el campo? Si tenemos pueblos con un desarrollo empresarial impresionante como Lucena, acerquémonos, veamos que demandas tienen. Hay muchas cosas que hacer, no solo en adaptar la formación de grado a sus demandas, sino en la formación de posgrado, en la formación continua, en las microcredenciales, es que los estudiantes de doctorado puedan hacer sus trabajos en las empresas para que sean más innovadoras. Hay mucho por hacer en el desarrollo territorial.

-Supongo que también estará contento con la evolución que está viviendo Rabanales 21, gracias en parte al tirón de la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

-La Base Logística del Ejército de Tierra se ha visto que era un proyecto tractor que va a traer a más empresas y más empresas significa más empleo cualificado. Creo que en La Rinconada va a haber un dinamismo empresarial, no solo de empresas relacionadas con la defensa, y la Universidad de Córdoba tiene que estar ahí.

-Y junto a todo esto, la UCO está haciendo un enorme esfuerzo por ser una institución más sostenible.

-Sí, hemos hecho mucho, con mucha ilusión. Con la planta piloto de energías renovables hemos conseguido bajar el gasto energético en climatización, estamos cambiando los aires acondicionados antiguos, porque consumen y contaminan más que los modernos. Se está haciendo mucha concienciación y estamos naturalizando las fuentes.

-Además de más sostenible, también están invirtiendo en ser una universidad más acogedora y empática. Han puesto en marcha programas como el de inclusión social y promoción académica del alumnado de las Palmeras, UCOIncluye -para personas con discapacidad intelectual-, UCORefugio, entre otros.

-Sí, creemos que tenemos que hacer cosas para lograr una sociedad más justa y equilibrada. Estamos orgullosos. Este año se ha graduado una chica que comenzó en el programa de las Palmeras. Hemos demostrado que es posible. Necesitan ayuda y apoyo y si sus familias no pueden dárselo, las instituciones tenemos que hacerlo. Estamos contentísimos con el programa UCOIncluye. Yo veo a los chicos cuando empiezan y cuando se gradúan veo la evolución y el efecto que puede tener sobre personas que están un poco recluidas y que se ven en la facultad, con los estudiantes, en la cafetería... Este año empezamos también con el Caizem (Centro Andaluz de Investigación en Zoonosis y Enfermedades Emergentes), que nos va a dar mucha alegría y muchos proyectos importantes.

-¿Cuáles son sus objetivos para el próximo año, que es el último de su mandato? ¿Tiene intención de presentarse a un segundo?

-Yo soy una persona que vivo mucho el presente, no proyecto a muy largo plazo porque la vida te puede cambiar por mil razones y como le digo además a mi mujer, este trabajo no puede merecer la pena que te cueste la familia. Yo siempre le digo que me avise 5 minutos antes de que se le agote la paciencia porque a este trabajo se le dedica mucho tiempo y es lógico que la familia sufra. Pero bueno, nos quedan cosas del programa por cumplir. Estamos muy atentos con el tema de la LUPA (Ley de Universidades para Andalucía) porque es la que nos va a marcar también el calendario de los estatutos de la Universidad. Tenemos el claustro renovado, tenemos todos los órganos renovados y, por tanto, no nos urge nada, pero sí es verdad que la LUPA y la Ley de Ciencia nos van a marcar un poquito como deben ser los estatutos. Ese va a ser un reto de del curso que viene y, por supuesto, culminar el tema de estabilización y promoción del personal técnico. Ahí creemos que cuando llegue el final de año hayamos tenido unos resultados muy presentables, que yo estoy convencido que sí. Y bueno, sí todo transcurre con normalidad y yo estoy bien de salud, pues... ya veremos. A mi me gusta mucho y estoy disfrutando del cargo. Si no fuera así, lo dejaría.