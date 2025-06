La sostenibilidad es un indicador en la financiación de los centros de la UCO

Mañana se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y la Universidad de Córdoba lo celebra con su ya tradicional Gala UCO-Medio Ambiente -que tiene lugar hoy mismo-. «Es un evento con el que queremos reconocer y visibilizar el compromiso ambiental de nuestra comunidad universitaria y de la sociedad cordobesa y nos ayuda además a crear y fortalecer el sentimiento de comunidad comprometida, uno de los pilares fundamentales para acelerar los procesos de mejora ambiental en instituciones como la nuestra», remarca la vicerrectora de Campus Sostenible, Amanda García.

En la gala, que inaugura Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, que hablará de los cinco grandes retos ambientales para España en el siglo XXI, se entregan las distinciones del programa Trébol de buenas prácticas ambientales y del Programa de Voluntariado Ambiental de la UCO y a Zumaya Ambiente Creativo, empresa de consultoría ambiental.

Plan de Sostenibilidad

Hace algo más de un año se aprobó el segundo Plan de Sostenibilidad Ambiental de la UCO, que contiene más de 50 acciones repartidas en los distintos ejes: política ambiental, educación, investigación y transferencia, movilidad, residuos, biodiversidad, energía y agua o compra verde.

«Estamos fortaleciendo las relaciones de colaboración con las distintas administraciones en materia ambiental. Otro hito interesante en el ámbito de residuos y economía circular, y que está funcionando muy bien, es la puesta en marcha de una Bolsa de Aprovechamiento de Materiales (que denominamos BAM), un portal web donde la comunidad universitaria puede ofertar materiales en desuso en sus unidades, consultar la disponibilidad de otros en buen estado y solicitar su cesión, de forma que puedan prolongar su vida útil. Estamos también haciendo un gran trabajo en el campo energético, con la puesta en marcha de proyectos innovadores, la mejora del control térmico de espacios, la renovación de equipos de climatización o con el inicio de los trabajos para la instalación de nuestra planta fotovoltaica de autoconsumo en el campus de Rabanales», comenta la vicerrectora.

La Universidad ha llevado la sostenibilidad a la gestión. Amanda García explica que «la clave es generar mecanismos de coordinación eficaces para que los centros puedan incorporar criterios ambientales en su gestión con autonomía y bajo un paraguas de directrices comunes. Para ello, contamos con el Programa Trébol, un sistema de acreditación de la gestión ambiental en los lugares de trabajo. Tan importante es la sostenibilidad en la gestión para nuestra universidad, que se ha incluido como indicador de la financiación de centros y departamentos».

«La experiencia nos muestra que, para lograr una mejora ambiental efectiva, gestión y educación han de ir de la mano. Estamos tan convencidos de ello, que hemos incorporado la formación ambiental dentro de los cursos a valorar en de los procesos selectivos de la Universidad de Córdoba, tanto para acceso libre como para promoción interna», subraya la responsable universitaria.

En este aspecto, «realizamos acciones formativas a todos nuestros colectivos, tanto al personal técnico, de gestión, administración y servicios (Ptgas), para darles herramientas de incorporación de criterios ambientales en su actividad laboral, como al personal docente e investigador (PDI), sobre, por ejemplo, buenas prácticas en el laboratorio, o sobre la inclusión de la sostenibilidad en las asignaturas», señala García.

Infraestructuras verdes

También se está llevando a cabo la transformación del modelo de gestión de las infraestructuras verdes. «El objetivo es generar un modelo más eficiente y a la vez promover la rica biodiversidad de nuestros campus. Por ejemplo, se están ajustando las fechas de desbroces para permitir que se complete el ciclo vital de las herbáceas, se están naturalizando estanques dentro del proyecto del Ingema ‘Del Cloro a la Biodiversidad’, y próximamente comenzaremos la ejecución de un proyecto piloto para la sustitución del césped por alternativas más sostenibles», explica García.

Huella del carbono. / CÓRDOBA

Todas estas acciones están impulsando una reducción de la huella de carbono de la UCO. «La huella de carbono en una organización como la universidad no es fácilmente predecible ni reducible, porque nuestra actividad no es tan constante como en otros sectores. No obstante, continuamos realizando esfuerzos en áreas que tienen una repercusión directa, como el consumo de electricidad, que desde la puesta en marcha de nuestro Plan de Medidas de Ahorro Energético está descendiendo de manera continua. La apuesta de la Universidad por la renovación de equipos de climatización y por la descarbonización, también está ayudando.

«Parte de nuestros esfuerzos van encaminados a comunicar de manera sencilla y clara cómo calculamos nuestra huella, así como el resto de indicadores ambientales. Por ello hemos sido reconocidos como caso de éxito en evaluación de la huella de carbono por parte del Observatorio de Acción Climática (OAC). Recientemente, además, hemos registrado la huella en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), lo que nos permitirá implantar acciones de compensación como herramienta complementaria a la reducción», apostilla García.