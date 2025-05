La UCO protege la maternidad de sus trabajadoras con un nuevo protocolo

La Universidad de Córdoba (UCO) cuenta con un protocolo de maternidad cuyo objetivo principal «es proteger la salud y el bienestar de la trabajadora embarazada y su descendencia, garantizando un entorno laboral seguro durante el embarazo, parto reciente y lactancia natural. Se trata de identificar y eliminar, si fuera posible, los riesgos laborales que puedan afectar a la salud de la trabajadora embarazada o de su descendencia y, adoptar las medidas necesarias para que, por el simple hecho de trabajar, no se origine ningún daño a la salud», explica la directora de Prevención de la UCO, María Dolores Redel, quien remarca que «intentamos que sea un protocolo de actuación prioritario, por la importancia que merece la protección a la maternidad y por el elevado nivel de protección que recoge la normativa».

El subdirector del servicio de prevención de riesgos de la UCO, Pablo López Roldán, indica que «en primer lugar, se realiza un análisis del puesto de trabajo, determinando si hay riesgos para el embarazo. Como parte de este análisis, el área de medicina del trabajo realiza un examen de salud específico a la trabajadora. Tras este primer paso, se determinan las medidas concretas a adoptar, que dependerán de cada caso».

En este sentido, el jefe del mencionado servicio, Fernando Palomares, añade que «estas medidas son igualmente extensibles a otros supuestos como parto reciente o lactancia natural, durante la cual puede existir transmisión de algún tipo de agente nocivo por contacto o por la leche materna. De hecho, es habitual y cada vez recibimos más solicitudes de valoración de riesgos para mujeres en situación de lactancia natural».

Por su parte, el técnico superior en prevención de riesgos laborales Fernando Vaquero González menciona que las adaptaciones «pueden ser de las tareas o del tiempo de trabajo. Así, puede haber casos de recomendaciones ergonómicas (no coger determinados pesos, no permanecer de pie durante un tiempo máximo, ...), medidas sobre la organización del trabajo, limitar la exposición a determinados productos químicos o agentes biológicos, etc.». En los casos que no es posible llevar a cabo una adaptación del puesto de trabajo, se propone un cambio temporal a otro puesto. Si estas medidas no son suficientes o tampoco pueden llevarse a cabo, la trabajadora pasaría a una situación similar a una baja hasta el momento del parto, con todas las garantías económicas y administrativas.

Por último, la técnico superior en prevención de riesgos laborales Sonia Cantero Fernández destaca que «gracias a la difusión que desde el vicerrectorado de Salud y Bienestar se hace a este procedimiento, en redes sociales, web, etc., y también con el boca a boca, cada vez son más las compañeras que acuden al Servicio de Prevención para poner en marcha el procedimiento. En los últimos tres años hemos duplicado las consultas recibidas».