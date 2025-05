Cursos de idiomas personalizados e individualizados

UCOidiomas ofrece cursos ‘Personal Coaching’ o de asesoramiento lingüístico personalizado. Se trata de cursos intensivos e individualizados (un profesor/un alumno) dirigidos a personas que quieren mejorar en un idioma pero que suelen encontrar muchas dificultades a la hora de conjugarlo con la vida profesional y personal, ya que disponen de poco tiempo a la semana con unos condicionantes a los que la enseñanza tradicional de idiomas le cuesta dar respuesta. Con este tipo de cursos se persigue precisamente ofrecer una posibilidad personalizada, flexible y adaptada a las destrezas lingüísticas del alumnado según sus objetivos y necesidades.

Uno de los alumnos de ‘Personal English Coaching’ es el profesor Manuel Rich, quien se decidió por esta modalidad porque «era una posibilidad cercana y en la que confiaba, aunque el programa era una nueva oferta. Pero es que, cuando la vi, pensé que era exactamente lo que estaba buscando. Tenía un reto profesional relativamente cercano cuando me matriculé y quería practicar y recuperar fluidez (rápidamente). Pero la experiencia fue todo un descubrimiento, porque Andrea (mi ‘Personal English Coach’) se adaptaba, cada día, y de una forma asombrosamente oportuna, a mis intereses. Así que lo vi como una posibilidad más a largo plazo para sentirme competente, ganar confianza y mantenerla hablando de temas siempre útiles para mí», comenta el también director de Salud de la UCO, que reconoce que «la experiencia me ha resultado (realmente, me está resultando) muy positiva. Destacaría dos aspectos, la posibilidad de que mi ‘Personal English Coach’ se adapte a mis horarios cambiantes, pues cada semana ambos decidimos el día y hora de nuestras clases; y el poder hablar de temas significativos para mí, pues los temas de conversación durante estas clases siempre están relacionados con temas de mi vida profesional y, no pocas veces, personal. De esta forma, siempre estoy aprendiendo vocabulario y estructuras útiles para mi día a día».

Rich recomendaría este tipo de cursos sin duda. «De hecho, creo que es el curso que más me ha permitido avanzar en mi competencia lingüística, y créeme que llevo estudiando inglés desde la enseñanza primaria. Pero, claro, todos sabemos que estar cursando unos estudios en el aula no siempre te dan dicha competencia, y que es cuando te sumerges en su contexto de aplicación donde realmente adquieres esa competencia. En mi caso, este curso me ha permitido sumergirme (y evadirme) durante una hora completa con mi ‘Personal English Coach’», afirma.