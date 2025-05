Profesoras y alumnas destacan el valor de las mujeres en las áreas STEM

Las carreras científico-técnicas siguen siendo terreno masculino, pero la UCO viene desarrollando distintas acciones para fomentar las vocaciones femeninas en este ámbito. Seis mujeres, profesoras y alumnas de las escuelas politécnicas superiores de Córdoba y Belmez (EPSC y ESPB) y Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) hablan de su experiencia en este campo.

Inmaculada Garrido

Inmaculada Garrido es miembro del Grupo de investigación de Entomología Agrícola y profesora del Área de Producción Vegetal. Su primer contacto con la actividad científica surgió con su trabajo de fin de carrera. Luego, cuando comenzó la tesis doctoral, tuvo claro que «el resto de mi vida estaría ligada a la investigación». Igualmente, «siempre tuve claro que quería estudiar algo que me gustara, ya que me dedicaría el resto de mi vida a esa profesión».

Inmaculada Garrido / CÓRDOBA

«Cuando comencé mis estudios las mujeres éramos minoría, pero no encontré diferencias con el resto de mis compañeros. Posteriormente, cuando comencé mi actividad científica, me di cuenta de que somos mayoritariamente las mujeres las que continuamos en investigación», subraya.

Garrido reconoce que «antiguamente eran profesiones desarrolladas por hombres. Por otro lado, tenemos también el estereotipo de que los científicos son hombres. Si nos preguntaran el nombre de un científico hombre, nos vendrían muchos a la mente, sin embargo, si nos preguntaran por una científica no tendríamos tantos nombres. En los últimos años comenzamos a manejar más nombres femeninos en la ciencia».

«Creo que iniciativas como este reportaje colaboran a dar visibilidad a las mujeres de las carreras científico-técnicas y que pueden ayudar a esas niñas que se encuentran en el momento de decidir qué quieren estudiar. Es importante que sean conscientes de que una carrera no está ligada al género, serás buen profesional si disfrutas con lo que haces».

En su caso, ha tenido la suerte de tener las mismas oportunidades que sus compañeros y de ser considerada por igual. «Pero eso no quiere decir haya compañeras que encontraran alguna dificultad añadida por ser mujer, sobre todo a la hora de conciliar con la vida familiar», apunta.

Isabel Moreno

Isabel Moreno, investigadora del Grupo de Instrumentación y Electrónica Industrial (IEI) y profesora del Área de Electrónica, cuenta que «desde niña sentí una profunda curiosidad por entender el funcionamiento de los dispositivos electrónicos. En casa, mi padre alimentó ese interés enseñándome a soldar y a programar. Con el tiempo, esa inquietud se consolidó y acabó orientando mi trayectoria profesional». Moreno, que siempre tuvo claro que «lo importante era mi vocación e interés por la ingeniería, más allá de las estadísticas de género», apunta algunos factores que frenan a las estudiantes a elegir carreras científico-técnicas.

Isabel Moreno / CÓRDOBA

«Por un lado, la ingeniería no es tan visible ni tan conocida como otras profesiones, y además se percibe como una carrera muy exigente, lo que puede intimidar. También pesa que, tradicionalmente, las mujeres han estado más vinculadas a roles de carácter social, algo que no se asocia con la ingeniería. Afortunadamente, cada vez surgen más iniciativas que promueven y apoyan la presencia femenina en las áreas STEM, y eso está ayudando a cambiar esta percepción». Por ello, cree que incorporar la perspectiva de género a las carreras científico-técnicas «es fundamental para identificar desigualdades y desarrollar estrategias que fomenten la igualdad de oportunidades».

Moreno destaca que «en el ámbito académico, nunca he percibido diferencias por ser mujer, ni durante mi etapa como estudiante ni ahora como profesora. He tenido la suerte de trabajar en un entorno donde se valora el mérito y la capacidad por encima de cualquier otra consideración».

Pilar García

Pilar García cursa el doble grado en Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas en la EPSB. «Tenía claro que quería alguna carrera relacionada con las ciencias, en concreto con las tecnológicas. A la hora de decidir qué estudiar, me llamó la atención este doble grado, que ofrece una preparación sólida tanto en el ámbito técnico como en el empresarial», indica.

Las estudiantes Pilar García y María Soledad Góngora. / Córdoba

«El número de mujeres en la carrera no fue algo que me causara rechazo a la hora de matricularme. Además, en la EPSB hay una presencia significativa de mujeres en las aulas», dice y recalca que «este tipo de carreras no son exclusivas para hombres. Si a alguna chica le interesa, la animaría sin dudarlo a seguir adelante».

A García siempre le llamaron la atención las ciencias, «en gran parte por los profesores que me impartieron dichas materias durante la ESO y Bachillerato. Nos hicieron disfrutar de sus clases y que me enamorara de las ciencias».

Pilar no cree que ser mujer influya a la hora de encontrar trabajo. «Se trata de un sector en el que se valoran las cualidades, competencias técnicas y capacidades por encima de cualquier condición personal. Esto me garantiza que podré desarrollarme profesionalmente por mis méritos y que no estaré condicionada por mi género», puntualiza.

María Soledad Góngora

María Soledad Góngora recuerda que, a cuatro meses de la Selectividad, todavía no tenía claro qué quería estudiar. «Para resolver mis dudas fui a un Salón del Estudiante, y allí conocí la EPSB. Además, descubrí la opción del doble grado en Ingeniería Civil e Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales. Después de cinco años puedo decir con total seguridad que no me equivoqué», remarca.

«La mayoría de mis compañeras que escogieron ciencias se decantaron por la rama de salud, mientras que mis compañeros optaban por la vertiente tecnológica. Y yo era la única chica que tenía claro que lo relacionado con la salud no era lo suyo. Siempre me había gustado mucho la asignatura de tecnología, y recuerdo con cariño a mi profesora de entonces, que animaba y apoyaba especialmente a las chicas que mostraban interés por esa área. A veces, cuando ves que todas tus compañeras van en una dirección distinta, puedes llegar a sentirte un poco fuera de lugar. Pero sabía lo que me gustaba y seguí ese camino». Por eso, ahora «animo totalmente a otras estudiantes a elegir carreras científico-técnicas. En mi caso, cuando entré en la EPSB , me sorprendió ver que la situación era distinta a lo que había vivido antes. Muchas chicas como yo, habían elegido estudiar una ingeniería. Es una señal de que las cosas están cambiando y de que no hay límites para nadie si realmente te apasiona lo que haces».

Góngora no cree que vaya a tener más problemas para encontrar trabajo por el hecho de ser mujer. «Cada vez somos más conscientes de que el talento y la profesionalidad no dependen del género. Es cierto que antes era más complicado, pero desde mi experiencia y la de mis compañeras no hemos tenido obstáculos ni para acceder a prácticas ni para encontrar trabajo. Lo importante es estar bien preparada y tener confianza en una misma», expone.

Lucía Guerrero

Lucía Guerrero es alumna del programa de doctorado en Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y de Desarrollo Rural Sostenible de la UCO. «Desde pequeña siempre he estado muy ligada el campo, porque mi padre se dedica a la agricultura». Ese fue «el empujón inicial para que me decantase por esta materia. Pero luego fui descubriendo que se ajustaba a mí más de lo que yo pensaba».

Lucía Guerrero / CÓRDOBA

A Guerrero no le hizo plantearse su elección que en su carrera hubiera pocas mujeres. «Siempre me he sentido muy arropada por mis compañeros y la volvería a elegir una y mil veces más», admite Por eso, anima a otras estudiantes a elegir carreras científico-técnicas. «No podemos desaprovechar el talento de la mitad de la población. Además, considero que este tipo de carreras aporta una formación muy completa, me he enfrentado a situaciones o problemas que no había estudiado en clase, pero gracias a mi formación he sabido interpretarlos. La dificultad puede poner en duda la elección de estas carreras, pero si algo he aprendido durante mis años de estudio es que puedes llegar tan lejos como tu esfuerzo te lo permita. Los ingredientes clave: la curiosidad y las ganas de aprender cosas nuevas, que harán que el camino sea más fácil».

Además, «tras dos periodos de prácticas en empresas y formar parte del ámbito académico y de la investigación, puedo decir que hasta el presente no he tenido ninguna experiencia negativa por ser mujer en un sector masculinizado».

María Isabel Jiménez

María Isabel Jiménez también realiza un doctorado. «Estudié el grado en Ingeniería Informática con mención en Computación y luego el Máster en Inteligencia Computacional e Internet de las Cosas, que me dio acceso al doctorado que curso actualmente: Computación Avanzada, Energía y Plasmas», indica. Reconoce que su motivación para hacer estos estudios fue «mi pasión por la tecnología, la informática y todo el mundo que hay detrás y sus amplias salidas profesionales».

Isabel Jiménez / CÓRDOBA

«Desde pequeña me atraía la tecnología y trastear con ordenadores, aunque lo veía como un ‘hobby’. Siempre fui buena estudiante y pensaba en carreras más tradicionales como Derecho o Medicina. Pero al elegir el Bachillerato tecnológico, por no cerrarme puertas, descubrí que la informática era mi verdadera vocación» aunque «al plantearme Ingeniería Informática, escuché comentarios como: «¿Estás segura? Es una carrera de hombres». Aunque no tenía todas las certezas, sabía que si no lo intentaba me arrepentiría. Por suerte, mi familia me apoyó desde el principio».

María Isabel Jiménez asegura que «dejarse limitar por estereotipos de género o por ser un sector masculinizado, es sin duda, un gran error», y aunque admite que ella misma temió que al ser mujer tendría más problemas para encontrar trabajo, concluye que «ha sido al revés. Cada vez hay más mujeres en el sector y el perfil femenino es muy valorado. Es cierto que aún queda camino por recorrer y que las brechas de género siguen existiendo, pero estamos avanzando».