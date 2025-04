La Universidad de Córdoba persigue convertir el cuidado de la salud en un hábito

Este pasado lunes se conmemoró el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La Universidad de Córdoba tiene un firme compromiso con la mejora de los hábitos saludables de la comunidad universitaria.

«Los principales retos a día de hoy son, primero, convertir el cuidado de la salud en un hábito. Queremos que nuestras actividades dejen de ser actos puntuales para convertirlos en rutinas integradas en la vida de nuestros trabajadores y estudiantes. En segundo lugar, y aunque sabemos que es un reto aún mayor, queremos llegar a los que no se encuentran tan motivados al cambio. Captar a personas sedentarias, menos preocupadas por la alimentación, que no son conscientes del malestar emocional que soportan o que no saben cómo cambiarlo es un reto que sabemos nos llevará mayores esfuerzos», explica el director General de Salud de la UCO, Manuel Rich.

Para lograr estos objetivos, la Dirección General de Salud trabaja en dos líneas estratégicas: la sensibilización, información y formación en asuntos de salud, por un lado, y la atención y acompañamiento a las personas en el cuidado a la salud, por otro. «Entre los problemas de salud estamos abordando fundamentalmente el riesgo cardiovascular y el tabaquismo. En cuanto a los hábitos, nuestros focos principales son la actividad física, como elemento motivador de cambios en la alimentación, y el cuidado emocional, para posicionarlo como un hábito equiparable al que muchos tenemos ya de hacer ejercicio. Pero, claro, para conseguir esto tenemos otras líneas estratégicas más estructurales, como crear una estructura que lo posibilite; monitorizar cambios en la salud, que permitan valorar la efectividad de nuestras medidas; y crear un entorno de aprendizaje y una cultura que traspase nuestros límites para impactar en la sociedad cordobesa», enfatiza Rich.

Actividades

La UCO viene implementando medidas de formación, información y sensibilización en ámbitos como el tabaquismo, la alimentación, la actividad física, etc. Manuel Rich destaca programas consolidados, como Actívate entre amigos para el fomento de la actividad física entre trabajadores de la UCO; junto a otros que están empezando y que «esperamos alcancen un éxito similar», como el programa UCOntusalud, un programa de pausas activas que combina ejercicios sugeridos a través de una app con actividades cortas (10´) dirigidas (en las que el entrenador se desplaza a los centros). Además, esta actividad combina retos gamificados y webinarios que cambian su temática cada mes para abordar la salud desde una visión holística. «La seguridad y la salud de las personas en su puesto de trabajo es un elemento básico de nuestro programa», remarca Rich quien dice que «siendo una institución educativa no podemos olvidar a nuestro estudiantado, por derecho, pero además, porque tiene un enorme potencial para contribuir a la promoción de la salud y el bienestar de la sociedad en general».