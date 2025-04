La UCO evaluará los riesgos psicosociales de su personal

La UCO es la primera universidad andaluza que va a realizar la evaluación de riesgos psicosociales de los distintos estamentos de la institución. Como indica el vicerrector de Salud de la Universidad cordobesa, Rafael Solana, será «la primera evaluación de riesgos psicosociales que va a incluir a los tres colectivos de trabajadores: profesorado; personal técnico, de gestión y de administración y servicios; y personal contratado, dónde se encuadran a un importante número de investigadores. Se trata de evaluar los riesgos psicosociales de cerca de 3.500 personas que a diario prestan servicio en la UCO».

Para realizar la evaluación se ha optado por utilizar un método reconocido a nivel nacional, el Cuestionario Fpsico, que mide 9 factores de riesgo psicosocial con preguntas relacionadas con el tiempo y la carga de trabajo, la autonomía, las demandas psicológicas o el desempeño de rol, entre otras.

Además, «queremos que el personal cumplimente dos cuestionarios más. El primero, sobre el síndrome de burn out, o del trabajador quemado, con el objetivo de determinar cómo está afectando a nivel individual el trabajo a nuestra salud. Y el segundo, sobre la desconexión digital, derecho sobre el que tenemos que trabajar mucho a todos los niveles. Es fundamental garantizar el derecho al descanso y a la conciliación personal y familiar», remarca Solana.

Procedimiento

El responsable universitario comenta que «cada persona recibirá en su correo electrónico un enlace web al cuestionario, que será personal e intransferible. Una vez que se cumplimenta la encuesta, se elimina ese vínculo y quedan encriptadas las respuestas. El enlace ya no funcionará y se rompe la relación correo-respuestas para garantizar la confidencialidad y el anonimato». «Esperamos obtener los primeros resultados de esta evaluación antes de que termine este curso académico», apunta Rafael Solana.

Una vez que se hayan analizado las respuestas a las encuestas y determinado los riesgos, se iniciará la fase de intervención en la que «se propondrán las medidas preventivas necesarias que se determinarán de acuerdo con los resultados de los cuestionarios. Estas medidas deberán ser específicas y estarán adaptadas a cada situación concreta. Deberemos actuar sobre las condiciones de trabajo, con medidas para que las personas mejoren su capacidad de afrontamiento y con programas de recuperación o rehabilitación, en su caso. La formación de las personas será una de las técnicas más utilizadas», avanza el vicerrector de Salud.

Estudiantado

Aunque la prevención de riesgos psicosociales está dirigida únicamente al personal de la UCO, y aunque el alumnado no entre en esta categoría, la salud mental del estudiantado también preocupa al Vicerrectorado de Salud. «Aunque no son personal de la UCO, el estudiantado, como parte de la comunidad universitaria, se encuentra igualmente incluido dentro del ámbito de la seguridad, la salud y el bienestar, con las peculiaridades propias. En este caso, no van a participar en la evaluación de riesgos psicosociales, puesto que se trata de evaluar aspectos específicos del lugar de trabajo, no de estudio. Aun así, desde nuestro Vicerrectorado se adoptan medidas dirigidas también a los estudiantes, como incluirlos en los programas de promoción de la salud y el bienestar o que puedan ser atendidos por la Unidad de Atención Psicológica (UNAP), en caso necesario», resalta Rafael Solana.