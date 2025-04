Un protocolo de la UCO protege la salud y seguridad de embarazadas y madres

«La protección de las personas en un estado que pueda suponer una notoria vulnerabilidad ante los riesgos del trabajo, es una prioridad de la UCO», dice el jefe del Servicio de Prevención y Protección, Fernando Palomares, quien explica que «es el caso de las mujeres en situación de embarazo, las cuales cuentan con una alta protección frente a todo tipo de riesgo laboral susceptible de producir daños a los que se es especialmente sensible durante este periodo. El objetivo fundamental es que ni la madre ni el bebé puedan quedar expuestos a este tipo de riesgos y así lo han entendido las compañeras que, cada año más, recurren al Servicio de Prevención para poner en marcha este protocolo».

Tras un análisis de las tareas que se están desarrollando y un informe del área de medicina del trabajo, con la aplicación de protocolos médicos específicos, se determinan las medidas de protección concretas de cada caso. «Estas medidas pueden ir desde recomendaciones de tipo ergonómico, sobre la organización del trabajo, o limitaciones a ciertas sustancias o agentes biológicos, hasta un cambio temporal de puesto de trabajo a otro que se haya determinado que no existe riesgo para el embarazo. En caso de que no sean suficientes estas medidas, o no se puedan implantar, se puede recurrir a separar a esta persona de todo riesgo con su pase a una situación semejante a una baja, que perdura hasta el parto, con todas las garantías económicas y administrativas», puntualiza Palomares quien indica que «el procedimiento es aplicable, y las medias también son extensibles, a la situación posterior al parto».