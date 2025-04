El Iquema de la UCO persigue ser un referente internacional en energía renovable

El Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (Iquema) de la Universidad de Córdoba es la continuación del anterior Instituto Universitario de Investigación en Química Fina y Nanoquímica (Iunan). «El cambio de denominación surge como resultado de la reflexión y análisis de las diferentes evaluaciones recibidas y como clara apuesta por visualizar las fortalezas del Instituto, que componen 18 grupos de investigación, y 160 investigadores», señala el director del instituto, Luis Sánchez Granados.

«El Instituto nace como punto de encuentro de los investigadores químicos de la Universidad de Córdoba para unir fuerzas al objeto de mejorar y alcanzar una producción científica de excelencia. Primeramente, enfocado en la adquisición de equipamiento científico de alta tecnología, necesario para poder analizar y caracterizar los materiales y reacciones objeto de estudio. En segundo lugar, para fomentar las sinergias entre investigadores que permitan el desarrollo nuevos y mejores proyectos de investigación en la frontera del conocimiento», explica Sánchez Granados.

El Iquema se marca unos objetivos ambiciosos en su Programa Estratégico 2023-2026: «dar un salto en el impacto científico y tecnológico del instituto; hacer del instituto un centro de referencia internacional; fomentar el liderazgo de los investigadores del Instituto y la incorporación de talento y promover la responsabilidad ambiental y social del instituto», expone su director.

Líneas de investigación

Como su propio nombre indica, el Iquema trabaja en dos grandes macroáreas: Energía y Medio Ambiente.

Luis Sánchez resume que, en la primera de estas áreas, las principales líneas de investigación se refieren al desarrollo de materiales para baterías y supercondensadores; a la conversión de la energía solar y a biocombustibles.

Por otra parte, en el área de Medio Ambiente la investigación se centra en el uso y valoración de residuos sub-productos y co-productos; así como en el desarrollo de materiales, biomateriales y tecnologías para reducir el impacto ambiental y en estrategias analíticas para evaluar la calidad del medio ambiente.

Como bien dice Luis Sánchez, «la colaboración internacional resulta hoy en día imprescindible, tanto para la ampliación de conocimiento, el uso de infraestructuras y equipamiento no disponible en el instituto o a nivel internacional, así como para la captación de fondos que permitan desarrollar los proyectos de investigación más ambiciosos. Hoy en día los problemas a resolver desde el punto de vista de la química son cada vez más complejos y necesitan de una mayor investigación y sinergia entre especialistas de diferentes campos de la química, pero también de otras áreas de estudio. Por este motivo, es la colaboración internacional la que permite tener mayor éxito en el desarrollo de nuevos materiales y procesos químicos».

Colaboración internacional

Actualmente, investigadores del Iquema trabajan en varios proyectos internacionales financiados dentro del programa Horizonte Europa (2021-2027). En concreto, son cinco los proyectos que están desarrollando en la actualidad.

El proyecto DurInnPack (Innovative Packaging and edible coatings to guarantee post-harvest Durability of Mediterranean fruits and vegetables production) tiene como objetivo el desarrollo de envases innovadores y recubrimientos comestibles para garantizar la durabilidad de frutas y hortalizas; Greendigipharma (Green and Digital Continuous-Flow Pharmaceutical Manufacturing) sobre fabricación farmacéutica de flujo continuo ecológica y digital y Sunrey Boosting sustainability, reliability and efficiency of perovskite PV through novel materials and process engineering busca impulsar la sostenibilidad, la fiabilidad y la eficiencia de la energía fotovoltaica. Además, el proyecto LEAP-RE Long-Term Joint EU-AU Research and Innovation Partnership on Renewable Energy persigue crear una asociación conjunta a largo plazo entre la UE y la Unión Africana (UA) para la investigación y la innovación en energías renovables mientras que el proyecto Robocoop-eu Circular Bioeconomy Business models owned by agro-cooperatives investiga sobre modelos de negocio de bioeconomía circular dirigidos por agrocooperativas.