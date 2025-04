La UCO defiende el valor del periodismo de guerra

El próximo 7 de abril comienza la nueva edición del Seminario Permanente de Periodismo en Zona de Conflicto Julio Anguita Parrado, cuyo objetivo general es «poner de relieve la importancia que el periodismo y la información que se genera en zonas de conflictos tiene para nuestras sociedades», afirma el director de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba y codirector del seminario, Manuel Torres, quien apunta que «las guerras tienen múltiples dimensiones y una de ellas es atacar a la información libre, objetiva y veraz por parte de los contendientes, que así tratan de ocultar en muchas ocasiones la vulneración de los más elementales derechos de las personas». En este sentido, Torres destaca que «los y las corresponsales de guerra son nuestros ojos y nuestros oídos para tratar de conformar la realidad y la dimensión de las acciones militares y, en demasiadas ocasiones, también de las vulneraciones del derecho internacional humanitario».

Institutos

El codirector de este seminario, Gervasio Sánchez, lo inaugura con sendas conferencias en institutos. «Estamos convencidos de que la presencia de los protagonistas en los institutos, tanto de Gervasio Sánchez, como de los otros corresponsales que vendrán, son un elemento didáctico fundamental para que los chicos y chicas de estas edades tomen conciencia de la crueldad de las guerras y de las nefastas consecuencias que tienen en las vidas de los que las padecen y también en la repercusión que en nuestras conciencias deben tener». Esta actividad ya se desarrolló el pasado año y fue todo un éxito porque «los estudiantes de Bachillerato no están tan acostumbrados a que los profesionales les desvelen en primera persona las crueldades que conllevan las guerras. Muchas veces la televisión, el cine o los videojuegos banalizan el dolor del sufrimiento que ocasionan las guerras, por esto es bueno que tomen conciencia de sus peligros», resalta Torres.

Precisamente, la creación de conciencia será uno de los ejes de esta edición. Al respecto, Manuel Torres puntualiza que «no es que falte voluntad política o conciencia, es que la imagen, la información y, sobre todo, la desinformación nos lleva a banalizar, a acostumbrarnos, a hacernos insensibles ante el sufrimiento que vemos en Gaza o en Ucrania o en Sudán, y de tanto verlo desde un punto de vista en ocasiones frío, nos inmuniza frente al dolor ajeno. Tomar conciencia, políticos y ciudadanos, significa tener una actitud proactiva para exigir el fin de las guerras, denunciar los crímenes, las violaciones de los derechos humanos, la humillación, los desplazamientos, las hambrunas que provocan las guerras. Debemos exigir a nuestros gobiernos y a nosotros mismos una defensa activa de la cultura de paz, precisamente en unos tiempos tan convulsos como los que estamos viviendo y que amenazan con ser aún peores».

Cuestión de clases

«Las guerras las inician siempre los que no van a ir al frente. Ni ellos ni sus hijos. Si tuviésemos clara esta premisa, actuaríamos más en consecuencia. Desafortunadamente, la mayoría de las guerras las deciden líderes autoritarios, que, no se olvide, que muchas veces los ha puesto en el liderazgo el voto de la ciudadanía. No olvidemos las derivas autoritarias de una democracia como Israel que ha permitido tener un líder que aboga abiertamente por la guerra. O los 76 millones de votos que han puesto a Trump en la Casa Blanca y que avalan el empleo de la amenaza en el juego de las relaciones internacionales», recuerda el responsable de este seminario, que siempre pone el acento en la situación de la mujer en las zonas de conflicto.

«Las mujeres son el sector de población que más en silencio sufre la represión, la violencia en todas sus formas y lo peor de las consecuencias de la guerra. Visibilizar ese sufrimiento es un compromiso claro de la acción de denuncia que pretendemos desarrollar con este seminario», destaca Torres, quien hace hincapié en que «las guerras raramente las inicia una mujer, pero las guerras siempre las sufren en carne propia de muchos modos las mujeres, las madres, las hijas, las hermanas».

Este seminario da voz a los periodistas, pero también sirve para analizar desde un punto de vista académico el conflicto bélico. «La vuelta de Trump ha puesto al mundo en un riesgo de conflicto general que ha tardado poco en materializarse. La propia deriva armamentística es ya una forma de violencia. Sin entrar a considerar las razones políticas de este rearme, es claro que Trump ha traído un mundo más al borde de la guerra generalizada. Su estrategia de conseguir algunos modos de paz no traerán más que más violencia. La paz no es la ausencia de guerra, la paz requiere de unas condiciones que casan mal con el chantaje o la amenaza. Y sus invectivas contra Groenlandia, Canadá, México o Panamá se parecen demasiado a las desplegadas por otro líder en los años 30 del pasado siglo y que condujeron a la mayor tragedia ocurrida a la humanidad hasta el momento», sostiene.