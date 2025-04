Una experiencia de aprendizaje diferente

María de los Baños García-Moreno y Esther Mª Vega son dos de los 52 docentes que intervinieron en la pasada edición del programa Hipatia-UCO. Ellas, junto a dos de los estudiantes que participaron en la iniciativa -Ana Mª Mata y Juan Olmos- hablan de su experiencia en el programa.

Esther Vega, junto a las profesoras Cristina Mª García y Azahara Arévalo, participó en el taller de Ciencia con Conciencia. «En este taller le mostramos al alumnado conocimientos, habilidades y destrezas para la investigación desde el ámbito de las ciencias sociales. Partiendo de metodologías basadas en el aprendizaje cooperativo y colaborativo, se intentó promover competencias inter e intrapersonales desde las que abordar problemas de carácter social. Teniendo como eje vertebrador la utilidad de la ciencia al servicio de las personas y las comunidades», explica.

Por su parte, García-Moreno tomó parte en el taller Los datos hablan. Entiéndelos para utilizarlos, en el que «mostramos al alumnado la importancia que hoy día tiene el análisis de los datos en cualquier disciplina para la toma de decisiones. Para ello, comenzamos explicando diferentes fuentes de obtención de datos, atendiendo a sus preferencias, para, posteriormente, analizarlos mediante distintas técnicas estadísticas haciendo uso de software específicos que permitieron exprimir al máximo la información contenida en los datos».

El programa Hipatia-UCO está destinado a alumnado de ESO y Bachillerato con altas capacidades intelectuales (ACI). «El taller se diseñó pensando en todo momento en las características del alumnado y en cumplir con las expectativas que pudiésemos generarles. Intentamos hacerlo actual y práctico, considerando que, pese a su corta edad, las altas capacidades les permitirían seguir sin perderse el desarrollo del taller, y así fue», destaca Mª de los Baños García-Moreno. En este sentido, Esther Mª Vega apunta que realizaron adaptaciones que «asegurasen que el programa fuese desafiante, estimulante, significativo y relevante para este estudiantado que muestra diversidad de intereses e inquietudes».

De la experiencia, Vega y sus compañeras Fernández y Arévalo destacan «el entusiasmo demostrado por el estudiantado. Fue inspirador ver cómo se implicaron en las diferentes actividades, colaborando entre ellos y aplicando sus conocimientos para abordar los problemas sociales planteados. Su pasión por la ciencia y su compromiso con el aprendizaje fueron evidentes en cada paso del taller».

En la misma línea se expresa García-Moreno, que resalta «la implicación de los alumnos y el deseo incesante de aprender más, mostrado continuamente con la curiosidad manifestada en un ambiente distendido entre iguales».

Estudiantes

Juan Olmos es uno de esos estudiantes que se animó a participar en el programa, en su caso, por «la oportunidad de ampliar conocimientos, acercarme a la universidad y conocer a otros estudiantes con intereses similares al proyecto solicitado».

Otra alumna, Ana Mª Mata, relata que «cuando me hablaron de la iniciativa, sentí que podía ser una oportunidad única para explorar aspectos de mí misma que siempre han quedado en un segundo plano. Quería vivir la experiencia de un aprendizaje diferente; más que un taller, lo vi como una oportunidad para sentir que mi manera de pensar encajaba con el tipo de enseñanza que recibía».

Mata destaca que, «por primera vez, sentí que mi forma de razonar tenía cabida en un lugar, y que estaba rodeada de personas con circunstancias similares a las mías. Fue una sensación de sintonía con el ambiente que me rodeaba, algo que rara vez había experimentado en mi trayectoria académica».

Además, en lo referente al proyecto, «me permitió potenciar una curiosidad que siempre había estado ahí, pero que nunca había tenido la oportunidad de desarrollarse plenamente. Comprendí que las matemáticas no son solo reglas y procedimientos, sino un universo infinito de exploración y creatividad».

Por su parte Olmos, resalta «el buen trato y la profesionalidad de los profesores encargados, así como el ambiente con los demás compañeros. Lo más interesante fue la parte en la que trabajamos con programas relacionados al proyecto, como audacity».

Este estudiante de Física «tenía una idea general» de la oferta de la UCO, pero «gracias al programa conocí mejor las líneas de investigación y las oportunidades que ofrece la universidad».

A Mata le ocurría lo mismo. «Gracias a esta experiencia, pude comprender mejor el papel de la investigación dentro de la UCO.

El contacto directo con docentes me permitió ver que la universidad no solo es un espacio de formación, sino también un entorno donde se fomenta la curiosidad científica». Ana María Matas, que no optó por la UCO, siempre ha tenido clara su vocación por la medicina, aunque el programa Hipatia-UCO le permitió descubrir también su «curiosidad inmensa» por áreas como las matemáticas.

Juan Olmos tenía «bastante claro» que quería estudiar en la UCO, y el programa le reafirmó en su elección «ya que la buena experiencia me permitió valorar más la calidad de la UCO y de su profesorado», reconoce.