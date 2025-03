La Universidad de Córdoba está presente en todos los ranking de prestigio internacional

Periódicamente se publican rankings que evalúan el posicionamiento de las universidades y del personal investigador, en los que la Universidad de Córdoba, que ocupa lugares destacados en las áreas agroalimentaria y veterinaria, va escalando puestos. La vicerrectora de Política Científica, María José Polo, señala que «los ranking diagnostican el estado de la universidad en distintos escenarios, según muy diversos indicadores, y deben entenderse como una mera imagen puntual, no como una evaluación per se, si bien, qué duda cabe, son relevantes para la proyección exterior de la universidad. No, no me obsesionan; son un indicador, no un objetivo en sí mismos».

«A nivel mundial, la UCO está presente en todos los ranking de prestigio internacional, dato muy relevante que se mantiene», destaca Polo quien comenta que «el ranking de Shanghái nos sitúa en la posición mundial 47 en ciencias agronómicas y 50 en veterinarias, siendo una de las tres únicas universidades españolas que se posiciona en el mundo con más de una disciplina dentro de las 50 primeras posiciones, y aparecemos en otras como biomedicina, ciencias químicas, recursos hídricos, ciencias informáticas o psicología». Pero Polo es ambiciosa. «Me gustaría reflejarnos en otras áreas de calidad, como arqueología o historia, pero con menor tradición de trabajar en equipo», menciona.