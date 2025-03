El ceiA3 celebra sus 15 años convertido en un referente en el sector del agro

El Campus de Excelencia Agroalimentaria, ceiA3, del que forman parte las universidades de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Córdoba, coordinadas por esta última, cumple 15 años. Su directora, Lola de Toro, resalta que «a lo largo de estos 15 años se han puesto en marcha diferentes iniciativas conjuntas, entre las que destacaría ser un elemento estratégico para Andalucía en la dinamización de ecosistemas de innovación y materializado, con proyectos innovadores como los grupos Operativos o el proyecto Regional Singular AgroMis, que han sido proyectos emblemáticos para nuestra región y que han favorecido el vínculo universidad-sector y la innovación».

La formación es un aspecto fundamental. En la foto, participantes en la jornada final de Innovalmendro.

En este sentido, se han desarrollado programas de empleabilidad, formación o emprendimiento y, además, «para favorecer la internacionalización cabe destacar nuestra presencia en redes y plataformas internacionales o el éxito en el programa de movilidades Erasmus+ del ceiA3 que se suma a las movilidades ofertadas por cada una de nuestras universidades», comenta De Toro, quien puntualiza que «todo esto no hubiera sido posible sin la apuesta que desde las universidades se hizo por la creación de un órgano propio de gestión y dinamización del campus: el consorcio ceiA3, que cuenta con una estructura especialmente ideada para dar respuesta a los objetivos del ceiA3 y favorecer la puesta en marcha de acciones conjuntas y favoreciendo los alineamientos estratégicos del campus».

El ceiA3 colabora estrechamente con el Instituto Iberoamericanode Cooperación para la Agricultura.

Objetivos

El Campus de Excelencia Agroalimentaria nació con no pocos objetivos, entre los que cabe destacar mejorar cuantitativa y cualitativamente las cifras sociales y económicas del sector agroalimentario; mejorar la eficiencia, competitividad y sostenibilidad y promover y favorecer un sector abierto a la innovación y acercar el tejido empresarial a la comunidad científica para impulsar la búsqueda de soluciones innovadoras y favorecer y dinamizar la transferencia de conocimiento.

Así mismo, el ceiA3 busca promover la internacionalización y alinear la actuación de los integrantes del campus con las políticas sectoriales y horizontales y colaborar con las administraciones competentes en materia agroalimentaria y de innovación.

Ahora, «nuestra principal meta es consolidar al campus como un referente y un instrumento de dinamización de ecosistemas de innovación agroalimentaria en Andalucía y, para ello, una de las actuaciones que se desarrollan es la de favorecer la agregación entre los integrantes del ceiA3 y acercar nuestra comunidad universitaria al sector agroalimentario», dice De Toro.

Además, la responsable del campus explica que «creemos que es fundamental estar alineados en las políticas agroalimentarias a diferentes niveles para ello es importante la participación en los grupos de trabajo, estrategias o planes, promovidos por las administraciones, y promover la participación en proyectos, plataformas, clústeres y redes a nivel regional, nacional, europeo e internacional».

Imagen de una de las reuniones de los rectores de las universidades del ceiA3 con el IICA.

Líneas estratégicas

La excelencia científica del ceiA3 pivota sobre la comunidad investigadora que centra sus líneas de investigación en diferentes ámbitos «de manera que tenemos expertos de todas las áreas de la cadena de valor: desde la producción primaria hasta la comercialización», dice De Toro.

Desde el consorcio ceiA3 se aprobaron tres líneas estratégicas globales: Bioeconomía circular, Desarrollo rural y Digitalización, que se alinean con las políticas agroalimentarias (Green DEAL, estrategia de digitalización, PAC, estrategia andaluza de Bioeconomía…) y son líneas transversales y que «creemos que son fundamentales para esa especialización estratégica», señala Lola de Toro. «Estas líneas se priorizan a la hora de conceder ayudas promovidas por el campus o dinamizar proyectos y se han promovido grupos focales de nuestros investigadores en esas temáticas, se participa en estrategias de las administraciones públicas en esas temáticas», explica la directora del campus.

Dentro del área de Bioeconomía cabe mencionar la participación en el Proyecto europeo Bloom, la participación en la estrategia andaluza de Bioeconomía o la puesta en marcha de la revista C3 Bieconomy, que acaba de publicar su 5º número. En lo que respecta a la estrategia de Digitalización, el ceiA3 forma parte del Innovation HUB Andalucía Agrotech y ha dinamizado proyectos innovadores en la materia.

Capital humano

En la actualidad, el ceiA3 cuenta con 250 grupos de investigación especializados en agroalimentación, con un potencial humano integrado por más de 3.000 personas, distribuidos en 16 líneas temáticas como son, entre otras: Biodiversidad y Medio Ambiente; Calidad y Seguridad Alimentaria; Desarrollo Territorial; Economía, política y legislación agroalimentarias; Suelos; Ingeniería Rural y Agroalimentaria; Producción y Sanidad Vegetal y Animal; Nutrición y Salud; Recursos Hídricos, Tecnología de los Alimentos o Tecnologías Agrarias.

Transferencia

El objetivo último del campus es que todo ese conocimiento que genera llegue a la sociedad, especialmente, al sector agroganadero. «La interconexión universidad – empresa y la especialización en agroalimentación mediante agregaciones estratégicas es el principio fundacional de nuestro CEI», recuerda Lola de Toro.

El ceiA3 cuenta con una dilatada experiencia en la promoción de la transferencia de conocimiento y la innovación en el sector agroalimentario, al destacar su participación en Grupos Operativos Regionales, así como su nexo con el proyecto europeo del programa Horizon Europe: AcTivate and TRigger ACTors to deeper to build a deeper understanding of Innovation Support Services (Attractiss), cuyo objetivo es mejorar la prestación de los servicios de apoyo a la innovación en el sector agroalimentario mediante el fortalecimiento de redes y la adopción de mejores prácticas a nivel europeo.

Inyección económica

Respecto a los grupos operativos EIP-AGRI, el ceiA3 ha impulsado el sistema AKIS andaluz y español, a través de un total de 24 proyectos de innovación regionales en grupos operativos, con la participación de más de un centenar de miembros; además de dos proyectos de innovación nacionales en grupos operativos. Todo ello ha movilizado cerca de 7 millones de euros en los últimos 5 años.

Además, el ceiA3 cuenta con una oficina de proyectos y un gabinete de comunicación, reconocido como Unidad de Cultura Científica, que «colaboran estrechamente en promover la participación en proyectos innovadores junto con nuestra comunidad investigadora y el sector, destinando especial esfuerzo en transferir los resultados al sector para generar ese efecto multiplicador tan importante en este ámbito y divulgarlos a la sociedad», destaca De Toro. En ese esfuerzo de transferencia, desde el ceiA3 se organizan y participan en eventos como foros, workshops, webinarios y ferias donde se pretende compartir los resultados de los proyectos con otros investigadores o con el propio sector.

«Semanalmente, en nuestro boletín tratamos de dar visibilidad a todo el agro de nuestras universidades, todo ello reforzado con nuestras redes sociales y generando contenidos, tanto en formato escrito como en forma de vídeos divulgativos», comenta la directora del ceiA3.

El ceiA3 ha promovido desde su nacimiento la colaboración y generación de sinergias. El campus no solo se integra por 5 universidades sino que tiene como colaboradores los centros Ifapa (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera), dependientes de la Consejería de Agricultura. Lola de Toro subraya que «estos centros son un referente en Andalucía, cuyos objetivos se alinean plenamente con los objetivos del CeiA3 y sería un reto que esta colaboración culminara con la integración de Ifapa en el consorcio que gestiona el campus».

Formación

En lo relativo al área de formación destaca la oferta conjunta que se hace de grados, másteres y doctorados de las universidades en agroalimentación o los másteres conjuntos puestos en marcha entre distintas universidades.

A esto hay que añadir los diferentes programas de ayudas que se han desarrollado para favorecer empleabilidad y formación, prácticas, TFM o TFG en empresas, doctores en empresa, programas de emprendimiento, concursos de empresas o la organización de cursos de especialización agroalimentaria.

«El reto en la materia es la definición de las demandas y cómo atender a las necesidades del sector y trabajar en programas formativos que den respuesta al aprendizaje a lo largo de la vida (Life Long Learning) y favorezcan la profesionalización del sector con el apoyo de nuestras universidades», apunta De Toro.

Junto a la formación, la internacionalización es también un pilar del ceiA3. «Desde el ceiA3 se promueve un ambicioso programa de movilidades centrado fundamentalmente en Europa Iberoamérica y África. Además tenemos una estrecha vinculación con el Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, presidimos la Red de Innovación Internacional Innovagro y somos miembros del partenariado europeo Eitfood entre otras acciones», apostilla Lola De Toro.