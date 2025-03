¿Cómo supo del Máster Erasmus Mundus en Diversidad Religiosa en el Mundo Globalizado (RedGlobal?

Descubrí el máster mientras revisaba el catálogo de becas en la página web de Erasmus Mundus. Desde el primer momento, me enamoré del programa porque combinaba todo lo que buscaba en términos de formación académica, enfoque internacional y oportunidades de investigación.

¿Qué es lo que le interesó de este máster?

Mi trayectoria profesional y académica ha estado estrechamente ligada al trabajo con comunidades religiosas. Sin embargo, sentía que aún necesitaba una formación más especializada e interdisciplinaria, que me permitiera profundizar en el papel de la religión en la sociedad y esta maestría me ofrecía exactamente lo que buscaba: una base teórica sólida para comprender con mayor profundidad las dinámicas religiosas en distintos contextos. Lo que más me atrajo del programa fue su enfoque integral, ya que no solo brinda herramientas para entender las bases históricas de las diferentes tradiciones religiosas, sino que también analiza cómo estas siguen activas y se transforman en la vida contemporánea.

¿Qué cree que le aporta que el máster se desarrolle por varias universidades en distintos países?

La internacionalización de la educación amplía de manera extraordinaria nuestra perspectiva, permitiéndonos descubrir realidades que, de otro modo, quizá nunca habríamos considerado. Para mí, ha sido fascinante experimentar la vida académica en distintas universidades, conocer profesores con diversas especialidades y formar parte de una red académica global. Pienso que esta riqueza académica es posible gracias a la estructura del programa, que se desarrolla en diferentes universidades y facultades, brindando a los estudiantes acceso a una diversidad de enfoques y especializaciones.

¿Qué espera que le aporte esta estancia tanto a nivel personal como profesional?

A nivel personal, esta experiencia ha sido un desafío constante y una oportunidad de crecimiento. Vivir de manera independiente en contextos culturales e idiomáticos tan distintos ha sido una aventura increíble, aunque en ocasiones abrumadora. En el ámbito académico y profesional, me ha permitido conectar con investigadoras que trabajan en temas que me apasionan, como la intersección entre religión, género y sexualidad. Descubrir que aún hay mucho por explorar ha sido muy motivador. Mi estancia en Europa me ha permitido observar de primera mano cómo la religión influye en la sociedad de distintas maneras. Sin duda, esta experiencia me prepara para contribuir de manera significativa al estudio y la gestión de la diversidad religiosa en Colombia, que es mi meta.

¿Por qué eligió la Universidad de Córdoba para la segunda parte del máster?

Me llamó la atención su oferta académica y su enfoque en el estudio de la convivencia interreligiosa. Me interesaba especialmente conocer el fenómeno de la excepción andaluza, donde cristianos, musulmanes y judíos han convivido a lo largo de la historia. Este contexto es completamente nuevo para mí, ya que en Latinoamérica la presencia de estas minorías religiosas es mucho menos visible. Quería explorar cómo se han dado estos procesos de convivencia y qué lecciones pueden extraerse para otras sociedades con diversidad religiosa.

n