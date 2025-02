Diálogo para la inclusión

Marta Serrano es estudiante de Enfermería de la Universidad de Córdoba y la primera ganadora del certamen Líderes 2030, cuyo objetivo era crear un impacto directo en la comunidad al hacer que los jóvenes respondan a las necesidades apremiantes de la ciudad mientras desarrollaban contactos, sinergias y oportunidades para extender el impacto a largo plazo. Los participantes presentaron proyectos que respondían a distintos retos y los ganadores han recibido tres becas de prácticas remuneradas en las entidades sociales colaboradoras.

Serrano supo del certamen por su tutora del TFG y se animó a participar porque en el certamen participaban varias asociaciones que tienen relación con el tema que quiere desarrollar: neurodivergencia. «A mí me gusta mucho participar en estos voluntariados y proyectos, además me pareció un proyecto muy interesante y que tratar diferentes causas importantes. Yo en un principio no sabía que se otorgaban premios y me llamó mucho la atención los retos que se proponían y ver cómo se iban a desarrollar», comenta.

Esta joven cree que iniciativas como esta, «ayudan a dar visibilidad a problemas sociales o situaciones que son bastante relevantes, pero que hasta que no nos afectan directamente no somos conscientes del problema. Además, es una forma de involucrar e incentivar a las personas jóvenes en la búsqueda de resultados de estos problemas, y yo pienso que esto es muy positivo, ya que trabajando entre nosotros podemos aportar un punto de vista que quizás antes no se había valorado», dice.

«Lo más interesante para mí fueron las actividades que se han realizado para ir desarrollando y concretando el proyecto. Me parecieron bastante creativas las formas en las que te hacen pensar fuera de la norma. Además, te dan la oportunidad de poder intercambiar ideas con tus compañeros a la vez que te lo pasas bien», destaca Serrano cuyo proyecto bautizó como Udiversidad, «ya que todos somos únicos, pero a la vez universales, y esto es lo que crea la diversidad que encontramos en el contexto universitario».

Udiversidad nace como respuesta al reto «¿Cómo hacer la universidad más inclusiva para las personas con necesidades específicas?». «Principalmente, tiene dos objetivos: por una parte, está la red de apoyo formada por alumnos con y sin necesidades específicas (grupo mixto) que serían los encargados de dar apoyo a las personas que lo requieran. Esto se ideó así porque la idea nació de que la mayor inclusión ahora mismo se necesita en nuestro grupo de iguales. Existe un recurso en la universidad (UCOinclusiva) que ayuda a conectar profesores y alumnos, ¿Pero qué pasa cuando nos juntamos entre nosotros y no sabemos como tratar a la persona que necesita una ayuda?», se cuestionaba Serrano.

Por otra parte, está el objetivo de la información, ya que «esto sigue siendo un tema tabú, y si queremos llegar a la inclusión, habrá que hablar de cuáles son los principales problemas que surgen y cómo podemos solucionarlo. Mi propuesta es hacer unas serie de charlas y talleres formativos que expliquen de manera general cómo podemos ayudar, a la vez que se realizan actividades más lúdicas y quedadas donde todos los alumnos puedan conocerse y así saber cómo pueden ayudar al compañero o compañera que tenga las necesidades específicas», explica.

Marta Serrano realizará sus prácticas en el Área de Inclusión de la Universidad de Córdoba, que es el organismo de la institución universitaria que, entre otras funciones, gestiona las adaptaciones que requiera el alumnado con necesidades específicas. «Creo que haga lo que haga me va a aportar mucho tanto personalmente como profesionalmente. Ya que las personas que trabajan allí son excelentes y sé que me van a ayudar mucho a desarrollar las ideas», vaticina la joven ganadora del Lidera 2030.