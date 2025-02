Muestran los beneficios del baile para un envejecimiento saludable

La Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán de la Universidad de Córdoba invita a bailar a las personas asistentes a las jornadas Nosotras, que bailamos tanto, que dan comienzo hoy en Valenzuela y que visitarán también La Guijarrosa (día 19), Carcabuey y Belmez (días 5 y 12 de marzo, respectivamente). «La actividad se articula en un sistema mixto de formación y taller. La profesora Raquel Requejo impartirá una charla divulgativa sobre los beneficios del baile para un envejecimiento cerebral saludable, y el profesor José María Ruz dinamizará un taller de baile de salón», explica la directora de la Cátedra, Celia Prados.

«Desde el curso pasado venimos trabajando el envejecimiento de las mujeres. Precisamente, una experiencia maravillosa sobre las redes de apoyo en procesos de duelo, nos animó a seguir desarrollando esta línea. El título, que evoca un lejano suspiro hacia el pasado, permite, al mismo tiempo, una lectura en presente: Nosotras, que bailamos tanto», resalta Prados.

Beneficio físico y mental

La profesora Requejo está especializada en neurociencia y explicará de forma sencilla como el baile es capaz de estimular distintas zonas del cerebro generando efectos positivos a nivel físico y mental. «El baile no es solo ejercicio físico, al bailar se liberan neurotransmisores que generan felicidad. Además, se activan los circuitos neuronales encargados de la coordinación, el equilibrio y la memoria. También, al bailar el cerebro favorece la liberación de hormonas que contribuyen a una mejora física general. Otro punto importante, es que puede retrasar el desarrollo de enfermedades como la demencia o el alzhéimer, que tienen una mayor incidencia en mujeres», señala Prados, quien indica que «por su parte, el profesor Ruz desarrollará un taller de baile de salón, en concreto, de ritmos latinos como la bachata o la salsa que, además de ser divertidas y -hasta cierto punto- desenfadadas, permiten un fácil acercamiento a la danza. Por tanto, la profesora Raquel Requejo aportará una visión teórica de los beneficios del baile, mientras, el profesor José María Ruz, se encargará de la aplicación práctica».

Redes de apoyo

La jornada también persigue fortalecer las redes de apoyo de mujeres. «El informe Barómetro de la soledad no deseada en España (2024) concluye que el 20% de las personas sufre soledad no deseada, siendo más frecuente en mujeres. Y aunque la soledad tiene un perfil muy diferente en los contextos urbano y rural, en este último se suelen encontrar menos oportunidades de participación. Y aquí es donde cobra sentido que sea la Cátedra Leonor de Guzmán la que lleve a la provincia este tipo de iniciativas, en el marco de un convenio con la Diputación de Córdoba. En suma, el baile también favorece la interacción social», subraya Prados. La directora de esta cátedra de la UCO hace hincapié en que «hay que prepararse para vivir bien. Esta iniciativa no parte de la estigmatización de la vejez, sino que se limita a poner en el centro a las mujeres, viejas o no, que bailan o anhelan hacerlo. El baile, además de mejorar la postura corporal y contribuir a un envejecimiento activo, puede permitirnos conectar, no solo con otras personas, sino con nosotras mismas».