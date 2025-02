Antonio José Plata: "La experiencia me está aportando muchos conocimientos y habilidades"

Antonio José Plata Cosano toca la tuba y cursa actualmente 5º en el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba Músico Ziryab, estudios que compagina con el primer curso del grado en Educación Primaria de la Universidad de Córdoba.

Plata supo de la constitución de la Orquesta UCO-Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, gracias a su profesor de música de cámara, que «me envió el cartel informativo sobre la inscripción a la orquesta», recuerda.

Lo que le animó a postularse para formar parte de la nueva orquesta UCO-CSMRO «fue el hecho de pertenecer a una orquesta donde poder conocer a más universitarios que fueran músicos al igual que ganar experiencia en este tipo de conjunto. Además del apoyo recibido por mis profesores del profesional», explica este joven.

Valoración

Antonio José valora de forma positiva la experiencia, «ya que me está siendo muy útil para mejorar mis habilidades. Para mi es una gran oportunidad el poder participar en este tipo de iniciativa y agradezco mucho el esfuerzo que han hecho todas aquellas personas para poder llevar a cabo este proyecto».

En este sentido, «he de decir que esta experiencia me está aportando muchos nuevos conocimientos y habilidades que no poseía antes, ya que la experiencia en la orquesta no tiene nada que ver con mis antiguas experiencias. Por lo que esta orquesta me está otorgando una gran oportunidad para ser un mejor músico en el futuro», afirma.