Primeros pasos en la ciencia

Ana María Blázquez Duque tiene clara su vocación científica. Estudia Bachillerato en el CES Lope de Vega y quiere estudiar Medicina y especializarse en Neurocirugía «porque siempre me ha llamado la atención y me ha parecido interesante» y, a su vez, le encantaría «poder investigar y participar de manera activa para contribuir al desarrollo científico», explica.

De hecho, esta joven ya ha dado sus primeros paso participando en el certamen de monólogos de la Universidad de Córdoba Las que contarán la ciencia, del que resultó ganadora en la categoría de Bachillerato. «Sinceramente, confiaba en tener posibilidades de ganar, ya que llevaba tiempo preparando mi monólogo. Creo que un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de exponer es la actitud y la confianza en uno mismo y, por ello, es algo en lo que he estado trabajando, pero, por supuesto, también contaba con la posibilidad de no ganar, ya que el nivel era bastante alto y la concursante de Sevilla demostró muchas habilidades», señala y reconoce que este premio es «muy valioso» porque «es una recompensa de todo el esfuerzo de mi vida académica, este reconocimiento me anima a seguir mi camino y me hace sentir muy orgullosa poder participar en la comunidad científica, ya que uno de mis objetivos es formar parte de ella en un futuro».

A la ganadora de ‘Las que contarán la ciencia’ le gustaría contribuir al desarrollo científico

Por el momento, su incursión en la divulgación científica ha llegado de la mano de un desmentido. Decidió hablar sobre la relación entre el frío y el resfriado «ya que es algo que hoy en día aún sigue presente en nuestra vida cotidiana, sobre todo entre las personas más mayores. Por ejemplo, mi abuela siempre ha usado muchas expresiones populares a la hora de hablar y a mí de pequeña muchas veces me decía que no anduviese descalza porque me resfriaría. En ese momento, yo no dudaba de la veracidad de esta afirmación, pero con el tiempo, gracias a los conocimientos adquiridos, me di cuenta de que esto no era del todo así, por lo que me pareció un buen tema desmentir este bulo científico», comenta.

Reto personal

La motivación principal de esta estudiante para participar en el concurso fue ella misma. «Quería demostrarme mis habilidades para divulgar conocimientos científicos ante un público» y, sobre todo, «para ganar experiencia y poder aprender más de otros referentes en el campo de la investigación», dice, aunque también le animó a participar «la importancia de dar visibilidad a las mujeres en la ciencia desde pequeñas porque hace tan solo unos años no hubiese sido posible».

Esta joven tiene clara su vocación en el área de la salud. Quiere ser neurocirujana, investigar y divulgar el conocimiento en este ámbito del saber y dar visibilidad a las mujeres científicas

Ana María Blázquez supo del certamen gracias a sus profesores de Biología, Marcos Mateo Fernández, y de Química, María José Castilla Chacón, que «siempre me han animado a confiar en mis capacidades y a aprovechar todas las oportunidades a nivel académico. Han sido referentes para mí durante bachillerato».

Cree que más jóvenes deberían empezar a conocer a los divulgadores actuales

El próximo sábado, esta joven tendrá la oportunidad de compartir escenario con investigadoras y divulgadoras como Boticaria García, Conchi Lillo o Teresa Valdés Solís. Admite que no las conoce aún pero «gracias a este tipo de eventos me he dado cuenta de que no se le da la visibilidad suficiente a la ciencia y de que más jóvenes como yo deberían empezar a conocer a los científicos de la actualidad. Me hace muchísima ilusión poder compartir escenario con investigadoras de este nivel y me siento muy afortunada de poder conocerlas y aprender de ellas».