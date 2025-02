Mª Dolores Redel: «La capacidad y el talento no tienen género»

María Dolores Redel es catedrática de Proyectos de Ingeniería, un ámbito tradicionalmente masculinizado. Reconoce que «aún somos minoría» pero «esto no ha sido un freno para mis aspiraciones, sino más bien un impulso para demostrar que la capacidad y el talento no tienen género». Por ello, cree que «es fundamental seguir promoviendo la presencia de mujeres en este campo, no solo para equilibrar la representación, sino también para enriquecer la disciplina con perspectivas diversas».

Para fomentar el acceso de las jóvenes a las carreras STEM hay que «empezar antes a crearles referentes y que vean la aplicación social que tiene la ciencia. Cuando voy a los institutos a dar charlas, las estudiantes en la ESO o Bachiller ya tienen muy definido el perfil y son muy pocas las que se inclinan por los perfiles técnicos. Sin embargo, en los coles de Primaria la perspectiva es distinta. Después de contar la charla que les doy con motivo del 11F todas levantan la mano porque quieren ser ingenieras. Las niñas pueden ser lo que quieran», recalca.