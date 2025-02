«Las confederaciones hidrográficas somos una fórmula de éxito»

-La Universidad de Córdoba les ha concedido uno de sus Premios Tomás de Aquino. ¿Qué representa este galardón para la CHG?

-Es una gran satisfacción y motivo de orgullo porque supone un reconocimiento al trabajo diario que hacemos como organismo encargado de la gestión del dominio público hidráulico y a la estrecha relación que nos une a los centros de conocimiento y, en particular, a la Universidad de Córdoba. Todas nuestras decisiones se basan en el conocimiento y en la ciencia; si no fuera así no podríamos tomar decisiones fundamentales en contextos de sequía o en situaciones de lucha contra las inundaciones.

-Con esta distinción reconocen su destacada y prolongada colaboración en el ámbito de la investigación, gestión y planificación de recursos hídricos. ¿Qué destaca de esta colaboración?

-De los proyectos en los que hemos colaborado, destaco el espectacular inventario de peces realizado con visión estadística, uno de los libros más importantes editados en Andalucía sobre el tema, así como otros estudios muy relevantes para el primer ciclo de planificación hidrológica y un análisis agronómico sobre cultivos leñosos que ha sido de gran valor para la toma de decisiones durante el actual periodo de sequía. Además, mantenemos intercambio de conocimiento con la Etsiam para evaluar los modelos de cambio de cultivos en nuestra cuenca, con un avance de los leñosos y las consecuencias que afectan a toda la demarcación.

«No hay toma de decisión que no esté sustentada en el conocimiento y en la ciencia»

-El premio pone en valor el rol de la CHG en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles para los desafíos hídricos y medioambientales de nuestra sociedad. ¿Cuáles son esos desafíos?

-Sin duda, todo pasa por la necesaria anticipación a los episodios de sequía, por contar con herramientas y protocolos de solvencia ante la posibilidad de avenidas y por tener modelos que respondan a la presión que sufre la cuenca con cerca de 900.000 hectáreas de regadío.

-Hace unos meses la dana de Valencia demostró la fuerza del agua y la importancia de una buena gestión de las cuencas. ¿Ha marcado un antes y un después?

-Por supuesto que no. Las confederaciones hidrográficas somos una fórmula de éxito demostrada durante cien años que cumpliremos pronto. Hemos sido clave como modelo en la redacción de la Directiva Marco del Agua de 2000, sustentada en tres principios básicos: unidad de cuenca, planificación y participación pública. En esta planificación recae la anticipación ante estas situaciones de posibles avenidas; por eso tenemos planes de gestión de riesgo de inundaciones. Tenemos identificadas en la demarcación del Guadalquivir 132 áreas de riesgo potencialmente significativo de inundación (ARPSIs) que suman 1.103 kilómetros.

Joaquín Páez, remarca que todas las decisiones se toman en base al conocimiento y la ciencia, y que todos los días se trabaja por garantizar el abastecimiento de forma sostenible.

-¿Se tiene en cuenta suficientemente la opinión de la comunidad científica en la toma de decisiones?

-No hay ninguna toma de decisión de la Confederación que no esté sustentada en criterios de conocimiento y de ciencia. Por fortuna, el principio básico de las confederaciones es la unidad de cuenca y ello nos permite elevar el foco analizando todas las perspectivas particulares que se defienden desde los diferentes ámbitos sociales, políticos, económicos, urbanísticos, productivos, etcétera.

-¿Es el trasvase de La Colada la solución definitiva al grave problema del agua en la zona norte?

-Es una obra que se concibió con vocación de definitiva y no es ningún parche. Para garantizar el 100% de las demandas restaba hacer las inversiones en la ETAP de Sierra Boyera, a lo que la Diputación de Córdoba se comprometió y que ya ha finalizado. Por eso, en mi modesta opinión, volver a hacer una obra redimensionada de conexión de La Colada y Sierra Boyera es innecesaria. Creo sinceramente que esa inversión se puede destinar a asegurar que la calidad del agua sea la que los ciudadanos merecen.

«Hacer una obra redimensionada de conexión de Sierra Boyera y La Colada es innecesaria»

-Todos queremos agua y mantener los ecosistemas y ser sostenibles... ¿Es una quimera?

-No es ninguna quimera. Todos los días trabajamos para que no lo sea. No hay que olvidar que llevamos más de cinco años con la sequía más profunda y extensa de las que hemos tenido que afrontar. La Confederación Hidrográfica ha contado con un plan alternativo para garantizar el abastecimiento a más de 4,6 millones de personas, y además hemos tenido la capacidad de adaptación en el regadío. Más del 80% del regadío andaluz está modernizado y optimiza el uso del agua. Seguimos trabajando para que nuestras infraestructuras sean eficientes y estén bien mantenidos. Y todo esto junto a un trabajo de adaptación continua que nos permite seguir satisfaciendo las necesidades de nuestros usuarios y preservar los ecosistemas naturales.