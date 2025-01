«Muchos de los premiados en estos 50 años son profesores de la UCO»

La Asociación de Informadores Técnicos Sanitarios de Córdoba Círculo Cultural Averroes es una de las entidades que este año han recibido el Premio Tomás de Aquino de la Universidad de Córdoba, que reconoce con este galardón la labor de promoción que lleva a cabo, a través de sus Premios Averroes de Oro Ciudad de Córdoba, que anualmente otorgan a distintas figuras relevantes, especialmente, vinculadas al ámbito sanitario y también universitario.

-Reciben uno de los Premios Tomás de Aquino de este año por su inestimable labor durante más de 50 años de promoción de las ciencias médicas, la investigación científica y técnica y la cultura en general, a través de sus prestigiosos Premios Averroes de Oro Ciudad de Córdoba. Ustedes suelen ser los que premian, pero ¿Qué se siente cuando uno es el premiado?

-Pues estamos muy contentos por recibir este premio. Cuando me llamaron me dieron una gran alegría. Llevamos más de 50 años, desde el año 1973, dando los premios, hasta el 2000, eran de Córdoba y a partir del 2000 de toda España y es la primera vez que recibimos un premio y recibirlo de la Universidad de Córdoba, que es una universidad tan importante en España, pues imagine la alegría.

-Con este galardón la UCO reconoce que los Premios Averroes han servido para proyectar socialmente la labor y el trabajo de muchos investigadores e investigadoras de la Universidad, especialmente del ámbito sanitario. En momentos como los actuales, en los que crecen las críticas y el malestar por situación de la sanidad pública, quizá es más necesario que nunca poner el acento en las personas que siguen trabajando por mejorar la vida de las personas…

-Totalmente. Mucha gente no ve el trabajo que hacen estos profesionales. Los Premios Averroes han querido reconocer a profesionales que eran de los mejores de España y seguimos teniendo a gente muy importante.

-El Círculo Cultural Averroes ha reconocido a figuras de la talla de Manuel Concha, Carlos Pera, Ángel Salvatierra, Miguel Valcárcel, Francisco Pérez Jiménez, Juan de la Haba, entre otros muchos nombres, y a nivel colectivo, a unidades de gestión clínica como las de enfermedades Infecciosas, trasplante Pulmonar, oncohematología pediátrica, urgencias del Hospital Reina Sofía o el Imibic. ¿Cree que los cordobeses somos conscientes de la calidad de los profesionales del ámbito sanitario que tenemos?

-Yo creo que sí. Tenemos uno de los hospitales más importantes a nivel nacional, como es el Reina Sofía y tenemos muchos y muy buenos médicos. Es verdad que ahora la gente se queja de lo que tardan en darle cita, pero tenemos grandes profesionales.

-La relación de la asociación con la Universidad de Córdoba es ya histórica. ¿Qué destacaría de la misma?

-Nuestra relación es de muchos años. El rector de la UCO, Manuel Torralbo, es una persona muy importante para nosotros, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Y muchos de los premiados en estos más de 50 años han sido profesores de la Universidad de Córdoba. Para nosotros la UCO es muy querida y, por eso, es un orgullo recibir este premio Tomás de Aquino. Ellos son los únicos que nos han premiado.

-Los Premios Averroes de Oro los otorga el Círculo Cultural pero aúnan a muchas instituciones.

-Para nosotros lo más importante son los colaboradores que tenemos. Si no fuera por ellos no podríamos entregar los premios ni editar el libro que publicamos todos los años y que recoge los premios desde el principio, desde 1973, todos los galardonados. Los premios los preside el alcalde de turno y el Ayuntamiento nos apoya, igual que varias entidades bancarias, Cajasur, Cajasol y La Caixa. Si no fuera por ese apoyo, simplemente, no podríamos tener unos premios así. Y también estamos muy agradecidos a los medios de comunicación, que siempre nos han dado su cariño.

-El Círculo Averroes promueve numerosas actividades a lo largo del año, especialmente, charlas y conferencias. ¿Qué objetivos se marcan con dichas actividades?

-Nosotros queremos traer a Córdoba a personas importantes, no solo del ámbito sanitario, sino también de la cultura. Hacemos 8 conferencias al año y han venido personas muy relevantes. Por ejemplo, la última conferencia que hicimos fue un homenaje al torero Gabriel de la Haba Vargas Zurito, que la dio el presidente de la tertulia taurina El Castoreño, José María Portillo, que estuvo presentado por el catedrático de la Universidad de Córdoba Rafael Jordano.

-50 años da para mucho. ¿Han cambiado sus propósitos a lo largo del tiempo?

-No. Nosotros seguimos con el objetivo de premiar a personas que se lo merecen por el trabajo que hacen. Empezamos dando un solo premio, pero gracias al apoyo de nuestros colaboradores ahora damos hasta cinco al año. Cada año, los socios proponen candidatos. También nos hacen propuestas para los premios desde los hospitales y otras entidades y un comité externo, formado por doce expertos de distintos ámbitos, valora cada candidatura y elige a los premiados. El Círculo Averroes se reserva el premio extraordinario, eso sí lo elegimos nosotros, y siempre tiene que haber al menos un premiado de Córdoba, eso sí. Pero desde el 2000, que fue cuando yo entré de presidente, hemos querido abrir los premios a toda España.

-De las muchas personas que han tenido el honor de ser galardonadas por el Círculo Cultural Averroes, ¿de quién guarda un especial recuerdo?

-De muchos, algunos de los que has nombrado, la Selección Española de Fútbol, por el Mundial, o la de Baloncesto. Y su majestad la Reina Sofía, a la que hemos premiado dos veces. La primera vez fue en 2008. Cuando estábamos haciendo las propuestas, la alcaldesa Rosa Aguilar me preguntó si ya teníamos los candidatos y yo le dije que había pensado en la reina y ella se sorprendió ,pero nos animó, y la reina aceptó el premio y vino a Córdoba y aquello fue espectacular, porque la reina habrá recibido muchos premios, pero como aquello, pocos. Después de los premios servimos un aperitivo en los pasillos del Gran Teatro y la gente le daba besos y la abrazaba y le pedía fotos y ella se dejaba. La segunda vez no pudo venir, pero al mes nos invitó a La Zarzuela y estuvo con nosotros más de dos horas.

-Y de cara al futuro, ¿Qué metas se marcan?

-Bueno, ya hay personas que hablan ya de que los premios deben llegar a Europa, internacionalizar los premios. Ya premiamos en 2018 a Mario Vargas Llosa, pero entonces vivía en España. Eso sí, mientras yo sea presidente, los premios siempre se centrarán en Córdoba y España. Un premio de Córdoba va a haber siempre.