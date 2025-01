«Debemos continuar por la senda marcada de colaboración mutua»

-La Universidad de Córdoba ha otorgado al Cabildo Catedral de Córdoba uno de sus premios Tomás de Aquino, que son una de las máximas distinciones que otorga la institución universitaria cordobesa. ¿Cómo lo reciben?

-Es un motivo de alegría, de orgullo y de gratitud. Supone un reconocimiento particular de nuestro compromiso de servicio a la sociedad. Como Santo Tomás de Aquino, cuyo nombre lleva este Premio, santo de la máxima altura intelectual y modelo de diálogo entre la fe y la cultura, también el Cabildo trabaja compaginando perfectamente la dimensión religiosa y cultural, consiguiendo resultados de conservación y gestión valorados muy positivamente en todo el mundo.

-El premio coincide con el 40º aniversario de la declaración de la Mezquita-Catedral como Patrimonio de la Humanidad, que se ha conmemorado en 2024. ¿Qué papel ha jugado la UCO en la puesta en valor del monumento?

-Yo diría que un papel muy importante. Es un edificio muy complejo que compagina su condición de templo catedralicio y monumento de valor excepcional universal. El Cabildo tiene un convenio marco con la UCO que está permitiendo fomentar distintos proyectos de investigación que están permitiendo estudiar el edificio desde un enfoque multidisciplinar. Los convenios específicos están permitiendo realizar estudios, tesis doctorales y desarrollar líneas de investigación que generan un trabajo ingente del que resultan beneficiados el Cabildo, la Universidad, la comunidad científica y la ciudad de Córdoba. Pero, sobre todo, el principal beneficiado es el monumento ya que el resultado de muchos de estos estudios enriquece los trabajos de restauración y conservación.

-¿Cuáles son los retos que asume el Cabildo para mantener todos los valores que reconoce la Unesco de la Mezquita-Catedral desde hace 40 años?

-A lo largo de este año hemos desarrollado un amplísimo programa en el que se ha querido dar participación a toda la sociedad, involucrando a todas las administraciones públicas y a numerosas instituciones públicas y privadas, representantes de los ámbitos académico, económico, social, cultural y religioso, con el objetivo de fortalecer nuestros vínculos y la mutua colaboración con todas ellas. Además, una encuesta cuantitativa que estamos haciendo a los visitantes les permite valorar su experiencia y el monumento; su valoración es altísima y está testeada por protocolos de investigación de expertos. Esto nos permite seguir potenciando el valor universal excepcional de la Mezquita-Catedral que determina la Unesco. Todo ello confluye para avanzar en el desarrollo de nuestro sistema de gestión conforme a la normativa vigente y a las directrices de la Unesco. Los numerosos actos de esta celebración han permitido informar a la sociedad entera de que la Mezquita-Catedral conserva «totalmente su integridad material» y «plenamente la autenticidad de sus valores» tras 40 años de gestión del monumento como patrimonio mundial. El premio de la UCO se une a otros reconocimientos recientes que hemos recibido, como el Premio The best of the best de TripAdvisor; el Premio de Arquitectura de la Junta de Andalucía y el Premio R. López Recio de la Fundación Caja Rural, por nuestra labor de restauración, o el Premio Plaza de la Constitución 2024 de la Subdelegación del Gobierno de España. Se trata de diferentes reconocimientos cualificados de nuestra gestión para la conservación de los valores universales y en la que estamos teniendo en cuenta a los diferentes interesados en este monumento.

-La UCO reconoce que la estrecha colaboración con el Cabildo ha sido crucial para la promoción del patrimonio histórico-artístico de Córdoba. ¿Qué papel debe jugar el Cabildo en dicha promoción?

-Creo que debemos continuar por la senda marcada de la colaboración mutua. Y en cuanto a la promoción del patrimonio, el Cabildo, además de los grandes proyectos de la restauración de la Capilla Real y la Macsura, este año abriremos el Centro de Acogida de Visitantes, recuperando así un magnífico e importante monumento de Córdoba muy vinculado con la Mezquita-Catedral. Estamos incrementando los templos que conforman la Ruta de las iglesias Fernandinas con la intención de promocionar dicho patrimonio y contribuir a descentralizar el flujo turístico para dinamizar los barrios donde se encuentran. Y está siendo todo un éxito.

-El Cabildo ha apoyado la formación y la investigación universitaria a través de prácticas académicas y distintos proyectos de investigación. ¿Cómo pretenden impulsarlas en el futuro próximo?

-Nuestra intención es continuar potenciando nuevas líneas de investigación. Esperamos continuar con el apasionante estudio del valiosísimo patrimonio arqueológico de nuestro monumento «DE IURE. De Iulius Caesar a los Reyes Católicos: análisis arqueológico de 1.500 años de historia en la Mezquita-Catedral de Córdoba y su entorno urbano», que dirigen los profesores León Muñoz y Garriguet Mata de la UCO. Pero, además se están abriendo nuevos campos de colaboración con la UCO en los ámbitos de la Ingeniería para realizar modelos 3D o de las Ciencias Químicas para implementar la gestión sostenible del patrimonio.