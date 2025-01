Ana Rodríguez: "Las prácticas son una combinación entre aprendizaje, experiencia y oportunidades"

Ana Rodríguez Castaño es graduada en Administración y Dirección de Empresas por la UCO y actualmente trabaja en la cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches (Covap), la empresa en la que realizó prácticas gracias al programa UCO-Diputación de Córdoba.

«Lo que me animó a solicitar las prácticas en el programa de prácticas en empresas UCO-Diputación de Córdoba fue que vi en las prácticas una combinación perfecta entre aprendizaje, experiencia y oportunidades, todo en un entorno profesional que me permitiría crecer tanto a nivel personal como profesional», rememora. Durante el período de prácticas, Rodríguez estuvo en el área de finanzas, concretamente en el departamento de facturación. «Mis prácticas consistieron en una experiencia integral que combinó aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de habilidades clave. Cada actividad (trabajos/ facturas de las actividades existentes en Covap: lácteos, ibéricos, piensos, mezclas…) contribuyó a mi crecimiento personal y profesional, brindándome una visión más clara de mi futuro laboral y de las expectativas del sector», explica la joven. Rodríguez reconoce que las prácticas que realizó en Covap «han superado mis expectativas afirmando que la utilidad de estas prácticas ha sido máxima en cuanto me ha acercado a la realidad del mundo empresarial tanto que actualmente, me encuentro trabajando en Covap mediante un contrato de jornada completa».

Para ella, «lo más interesante de los seis meses de prácticas ha sido la oportunidad de experimentar el entorno laboral real y ver cómo se aplican en la práctica los conocimientos teóricos que adquirí durante mis estudios. En particular, destacaría la variedad de tareas y desafíos, la interacción con profesionales del sector y la creación de una red de contactos».

«Cualquier formación que poseas es correcta, siempre se adaptará a las exigencias de las empresas en cierto modo», dice esta joven quien destaca que, en su caso, «pese a tener categoría de becaria (formación básica) se me ha tratado desde el primer día como una profesional más, confiando en mi persona, obteniendo tareas de elevada relevancia y reconociendo en muchas de las ocasiones el esfuerzo mostrado, contribuyendo así a una mayor motivación y excelencia. Por ello, la formación que tengas siempre van a ser buscadas y necesitadas».

Ana Rodríguez recomienda a otros estudiantes optar por hacer prácticas en empresas de la provincia «por varias importantes razones como diversidad de experiencias, oportunidades más accesibles y enriquecedoras, impacto positivo en tu desarrollo profesional o perspectivas más amplia del mercado laboral».