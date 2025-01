«La experiencia de trabajar en Mozambique me ha transformado»

Carolina Santos Portillo estudió el grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, con mención en Industrias Agrarias y Alimentarias en la Universidad de Córdoba, estudios que completó con un Máster en Ingeniería Agronómica que realizó en Maputo (Mozambique) durante seis meses. Hace menos de un mes, su TFM se alzó con el Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en Estudios de Desarrollo de la Red Española de Estudios del Desarrollo (Reedes).

-Obtuvo una ayuda del Plan Propio de Cooperación y Educación para el Desarrollo de la Universidad de Córdoba para realizar una estancia en Mozambique para completar tu trabajo de fin de máster. ¿Sobre qué versaba tu TFM?

-Efectivamente, gracias a una beca del Plan Propio de Cooperación y Educación para el Desarrollo del Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO, pude realizar mi TFM en Mozambique. Mi trabajo se centró en desarrollar una herramienta de detección remota de estrés fisiológico en cultivos basada en teledetección, orientada a mejorar la toma de decisiones agronómicas en comunidades rurales de la provincia de Maputo. Además, las tecnologías utilizadas están diseñadas para ser accesibles y gratuitas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las instituciones y asociaciones agrícolas, especialmente las mujeres en el ámbito rural.

Carolina Santos, junto a personal local en una plantación. / CÓRODBA

-Su trabajo se enmarcó dentro de uno de los proyectos que el grupo de investigación Ersaf desarrolla en el país africano. ¿Qué puede contar acerca del proyecto?

-Mi TFM se enmarcó en un proyecto de cooperación del grupo de investigación Ersaf, que trabaja en fortalecer la resiliencia de comunidades rurales de la provincia de Maputo en Mozambique, a través de la implementación y transferencia de soluciones innovadoras de gestión agrícola integral en un contexto de cambio climático. Concretamente, el proyecto busca desarrollar una herramienta de predicción climática, un sistema de asesoramiento agrícola remoto y tecnologías de riego portátiles, con el objetivo de mejorar la producción agrícola y fortalecer las condiciones socioeconómicas de las comunidades, especialmente de las mujeres. Además, promueve el empoderamiento femenino y el fortalecimiento institucional, mediante capacitaciones y el uso de enfoques participativos y sostenibles.

-¿Qué le ha aportado personalmente tener la oportunidad de trabajar sobre el terreno en un país con unas condiciones y retos bastante distintos a los de España?

-La experiencia de trabajar sobre el terreno en Mozambique me ha transformado profundamente. Aprendí a adaptarme a contextos culturales y sociales muy diferentes, a escuchar y valorar las perspectivas locales y a trabajar en equipo en condiciones desafiantes. Ver de primera mano los efectos del cambio climático y las desigualdades en acceso a recursos básicos me hizo tomar mayor conciencia de la importancia de mi profesión para contribuir a un mundo más justo y sostenible.

-Tras la experiencia vivida, ¿le interesa seguir trabajando en el marco de la cooperación internacional?

-La experiencia en Mozambique me brindó una comprensión profunda de los desafíos del sector agrícola en los países en desarrollo y me abrió las puertas de un mundo antes desconocido para mí, como es la cooperación al desarrollo. Esto me ha despertado un gran interés por continuar desarrollándome profesionalmente en proyectos de cooperación internacional. Aunque este sector suele requerir mucha experiencia, estoy comprometida a seguir formándome para superar ese desafío y aportar valor, por lo que actualmente me encuentro realizando un curso de gestión de proyectos de cooperación al desarrollo en la UPV para adquirir herramientas prácticas de todo el ciclo de proyecto.

-¿Recomendaría a otros estudiantes complementar su formación participando en proyectos de cooperación para el desarrollo?

-Es una experiencia, totalmente enriquecedora, que recomendaría, sin dudarlo, a otros estudiantes. Este tipo de becas no son muy conocidas entre el estudiantado y suponen una oportunidad única de completar los estudios, realizando un proyecto con un impacto real, en un contexto muy diferente. Conocer otras realidades y contribuir, aunque sea en una pequeña medida, a mejorar la vida de los demás es algo que deja una huella imborrable.

n