UCOntinúa garantiza la calidad de la formación permanente.

«Asegurar la calidad de la educación continua universitaria genera confianza y credibilidad en el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, ya que garantiza el rigor académico y científico, al mismo tiempo que respalda la certificación y el reconocimiento de esta formación», asegura Silvia de la Cruz, responsable de Garantía de Calidad de UCOntinúa, quien remarca que «esto es crucial para fortalecer las capacidades de empleabilidad y facilitar el reciclaje de las personas trabajadoras en un mercado laboral en constante evolución».

En este sentido, De la Cruz subraya que «el Sistema Interno de Garantía de Calidad debe alinearse con los criterios y directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (ESG), que son los solicitados por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria Andaluza (Accua), a través de su programa de acreditación de centros universitarios, al cual aspira UCOntinúa». El objetivo, hace hincapié, «es generar confianza en la universidad, asegurando la transparencia de la información pública, la rendición de cuentas y la mejora continua de la calidad de los títulos de formación continua ofertados».

Pero, ¿qué ocurre si un curso no cumpliese con los criterios de calidad exigidos? En tal caso, «se procedería a identificar y evaluar sus deficiencias, y se exigiría un plan de mejora para corregirlas. En caso de no cumplir dicho plan, y dependiendo de la gravedad de las deficiencias, se podría proponer la no aprobación o la no renovación del título, decisión que deberá ser evaluada por la Comisión de Formación Permanente de la universidad para su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno», explica De la Cruz.