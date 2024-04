«La experiencia Erasmus nos permite abrir nuestra mente»

Por primera vez, estudiantes de Líbano realizan una estancia en la Universidad de Córdoba en el marco del programa de movilidad Erasmus KA171. Una de ellos, Gaelle Tohme, procedente del Centro de Lenguas y Traducción de la Universidad Libanesa, donde estudia Lengua Española y Comunicación Intercultural entre la cultura árabe y la española, estudia estos meses en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO.

-¿Por qué eligió la Universidad de Córdoba?

-Primero, desde que empecé mi licenciatura en lengua española, soñaba con vivir en Al-Ándalus, y Córdoba era la ciudad ideal para mí, debido a su riqueza cultural a lo largo de la historia, destacando que es la única ciudad que cuenta con cuatro lugares Patrimonio de la Humanidad. Además, se ve, paseando por la ciudad, la cultura árabe mezclada con la española, lo que me parece ideal. Por consiguiente, elegí estudiar en la UCO, sentí mucha libertad para elegir mis asignaturas, estudiar lo que yo quiero y me apasiona, de ahí que me sienta como en casa.

-Aunque lleva poco tiempo en Córdoba, ¿ha notado muchas diferencias entre los estudios aquí y en su universidad?

-La verdad es que sí. Seguro que la universidad libanesa tiene gran importancia y valor en los cursos que ofrece, destacando a los profesores profesionales libaneses y españoles que tenemos, que cuentan con una gran experiencia. Sin embargo, estudiar la lengua española en un país donde no se habla mucho el español no es como vivir en España. En efecto, aquí siempre escucho el español por todos lados, por la calle, en el supermercado, en la universidad incluso en donde resido actualmente, lo que naturalmente, acelera el proceso de aprendizaje del idioma.

-¿Está contenta de haber elegido la UCO como destino Erasmus?

-¡Por supuesto! Me siento muy contenta con esa decisión y agradezco mucho la oportunidad que he tenido a través de la ayuda de Erasmus.

-¿Cómo cree que influirá la experiencia en su futuro?

-Estoy segura de que cuando regrese a mi país, hablaré de manera más fluida, sin tener que pensar. Creo que cuando uno entiende el acento andaluz ya puede entender cualquier dialecto español y hablar con todos los hispanohablantes. Dicho eso, tengo el objetivo de ser profesora de ELE y tengo fe en que esta experiencia Erasmus sea la clave que necesito para alcanzar mi objetivo, para seguir formándome y poder enseñar la lengua y cultura española con la metodología correcta.

-¿Recomendaría a otros estudiantes de tu Universidad que viniesen a Córdoba?

-Indudablemente. Los animaría a superar sus miedos, a viajar y venir a estudiar en la UCO. Personalmente, tenía mucho miedo de vivir sola, de estar lejos de mi familia, pero, al final, la experiencia Erasmus nos ayuda a ser más independientes, a salir de nuestra zona de confort, a conocer a estudiantes de otras culturas, en otras palabras, nos permite abrir nuestra mente y crecer como personas a nivel personal, académico y profesional. Porque, en mi opinión, no puedes enseñar una lengua sin conocer su gente, su cultura, visitar su país y, si es posible, vivir allí por un tiempo, porque aprender es un camino que nunca tiene fin. Por eso, ¡Muchísimas gracias al programa Erasmus, que de verdad cambio mi vida!