Diez referentes en la UCO

El camino hacia la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida aún está jalonado de obstáculos que gracias al tesón y la lucha de muchas personas van siendo eliminados y dejando despejado el sendero para quienes vienen detrás. La Universidad no es ajena a esta transformación social. Hoy, la implicación por la consecución de la igualdad impregna todo los ámbitos de la institución universitaria pero llegar hasta este punto de la actualidad no ha sido fácil.

Diez profesoras de la Universidad de Córdoba, que representan a otros tantos centros, ejemplifican el avance de la mujer en el mundo universitario. Ellas fueron pioneras. En unos casos, estudiaron en aulas llenas de hombres y carreras «de hombres» convirtiéndose en las primeras en diplomarse o licenciarse en sus respectivos estudios. Tuvieron que luchar y demostrar su valía, exigir una igualdad que no se daba por hecha y que en muchos casos no era bien vista e incluso molesta. Ellas se abrieron paso en un mundo de hombres y dan ejemplo de que las mujeres pueden desarrollar cualquier actividad. Aquí referimos a diez mujeres que destacan por su contribución a la docencia y la investigación comprometida con la igualdad de oportunidades entre las mujeres y hombres y el feminismo, pero fueron y son muchas más las que siguen construyendo igualdad.

María Dolores Pérez | Facultad de Ciencias

María Dolores Pérez. / CÓRDOBA

María Dolores Pérez Bendito fue la primera profesora (1981), la primera catedrática (1983) y la primera directora del Departamento de Química Analítica de la UCO. Su investigación se centró en dos áreas clave: Métodos Cinéticos de Análisis y Química Analítica Supramolecular, publicando alrededor de 300 artículos científicos y recibiendo múltiples premios entre los que destaca el Solvay para la Investigación en Ciencias Químicas (año 2000).

Julia Muñoz Molina | Ciencias del Trabajo

Julia Muñoz Molina. / CÓRDOBA

Ingresa en la Universidad de Córdoba en 1995 como profesora en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En 2014, Julia Muñoz Molina se convierte en la primera decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo (2014-2022). Cabe destacar que anteriormente ostentó el cargo de directora de dicho Ddepartamento (2005-2014). Sus líneas de investigación se centran en el Derecho de la Seguridad Social y la Protección Social Complementaria.

María Luisa Calero Vaquera | Filosofía y Letras

María Luisa Calero. / CÓRDOBA

Mª Luisa Calero Vaquera es catedrática de Lingüística, experta en construcción de lenguas universales, sexismo lingüístico, comunicación virtual, ideología y lenguaje y, especialmente, en la historia de la lingüística y la gramática española. También destaca como autora literaria y en la gestión universitaria, desempeñó los cargos de secretaria y vicerrectora de Profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras y fue directora de la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán.

María Mercedes Núñez | Escuela Politécnica de Belmez

María Mercedes Núñez. / CÓRDOBA

Fue secretaria de la Escuela Politécnica Superior de Belmez (EPSB), la misma en la que Mª Mercedes Núñez Denamiel estudió Ingeniería Técnica de Minas y la misma en la que en 1989 se convirtió en profesora titular. Ha sido coordinadora del Aula Emilio Iznardi Alzate, que tiene por objetivo contribuir al desarrollo cultural de la comarca del Alto Guadalquivir. Su implicación con el desarrollo del entorno de la EPSB y el feminismo ha quedado patente en su trayectoria.

Carmen Sáez Lara | Derecho, CCEE y EE

Carmen Sáez. / CÓRDOBA

Carmen Sáez Lara fue la primera mujer en lograr una cátedra en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Ha sido consejera del Consejo Consultivo de Andalucía y letrada del Tribunal Constitucional así como pionera en la investigación con perspectiva de género en Derecho del Trabajo con monografías como Mujeres y mercado de trabajo: las discriminaciones directas e indirectas o Mujer y trabajo, entre muchos otros.

María Cerrato | Veterinaria

María Cerrato. / CÓRDOBA

María Cerrato es sin duda una pionera, no solo de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, sino de toda la historia de la disciplina. En 1925 se convirtió en la primera mujer en España en obtener el título de Veterinaria, y la tercera en toda Europa. Y no lo tuvo fácil porque en aquellos años las mujeres no podían estudiar Veterinaria en España y necesitó un permiso especial del Ministerio de Instrucción Pública. Además del de Veterinaria, obtuvo los títulos de Farmacia y maestra.

Rafaela Dios Palomares | Etsiam

Rafaela Dios. / CÓRDOBA

Pertenece a la primera promoción de ingenieros agrónomos y en 1973 se convertía en la primera mujer en obtener el título de ingeniera agrónoma en la entonces Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, hoy de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam). Tras años después Rafaela Dios Palomares obtenía el doctorado por la UCO dónde se convirtió en catedrática del Área de Estadística e Investigación Operativa. A ella se debe la creación del grupo Efiuco.

Marina Álvarez Benito | Medicina y Enfermería

Marina Álvarez. / CÓRDOBA

Jefa de servicio de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Radiodiagnóstico y Cáncer de Mama del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y profesora asociada del área de Radiología y Medicina Física de la UCO, Marina Álvarez Benito es una profesional de la medicina que destaca, en especial, por ser una mujer comprometida, con una gran capacidad de trabajo y nivel de liderazgo en el ámbito clínico y de la gestión sanitaria y, especialmente, con la mejora de la UGC.

Mª Vicenta Pérez | Educación

María Vicente Pérez. / CÓRDOBA

La valenciana María Vicenta Pérez Ferrando llegó a Córdoba en 1970 de la mano de la Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA). Unos años después dio el salto a la UCO convirtiéndose en la primera directora de un programa de doctorado de Educación en la UCO y en la primera decana de una facultad de Ciencias de la Educación en Andalucía. Ella puso en marcha la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán y otras iniciativas feministas.

Pilar Martínez Jiménez | Escuela Politécnica Superior

Pilar Martínez Jiménez. / CÓRDOBA

Es la primera catedrática de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba (EPSC), a la que siguieron otras compañeras como Irene Luque o Pilar Dorado. Cuando inició su carrera profesional en 1983 había solo cinco profesoras en el centro. Alcanzar niveles superiores fue «arduo» por la falta de medios materiales y por la incomprensión de los dirigentes universitarios del momento. «Hemos tenido que construir una mentalidad de igualdad», dice.