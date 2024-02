Educar en igualdad desde la infancia, fundamental para superar estereotipos

La profesora del Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores Lilia Tapia y la catedrática de Didáctica y Organización Escolar, Rosario Mérida, llevan años participando en acciones entre alumnado de las distintas etapas preuniversitarias, buscando despertar vocaciones científico-técnicas y eliminar prejuicios de género sobre en este ámbito.

Mérida dirige desde hace seis años el proyecto Infaciencia, que propone descubrir a mujeres científicas de muy diversos ámbitos, desde la paleontología, la química, la ingeniería, la medicina, las matemáticas, la filosofía, la biología, la astronomía o la pedagogía, entre otros, en las aulas de Educación Infantil. «En las aulas infantiles se hacen diferentes actividades como juegos, puzzles, teatros, collages, poesías, canciones, experimentos, psicomotricidad, observaciones, lecturas o dibujos. Los criterios que se siguen son respetar las propuestas e intereses del alumnado, de forma que estén altamente motivados e implicados en la tarea», explica Mérida, quien remarca que el objetivo es educar en igualdad «al ofrecer modelos de mujeres que actúan como referentes para las niñas, acostumbrándolas desde edades tempranas a comprender que la ciencia no es un campo profesional prioritariamente masculino».

Cada vez son más los centros que se interesan por Infaciencia, que en las cinco ediciones celebradas, ha logrado «la intensificación de la coordinación universidad-escuelas y el CEP, la ampliación del número de científicas investigadas, la mejora de los trabajos realizados en las aulas y la evolución de las propuestas didácticas elaboradas por el estudiantado del grado de Infantil», señala.

«Gracias al proyecto Una científica en tu cole pudimos constatar que los estereotipos y roles de género ya habían hecho su efecto en niñas de 8, 9 y 10 años. Otro aspecto relevante que percibimos, en la recogida de datos inicial en los cuatro colegios que visitamos, es que no se tiene una percepción de que es lo que hace un científico o científica o un ingeniero o ingeniera, pero sí se tiene el estereotipo del científico tipo Einstein», explica Lilia Tapia, quien remarca que, por ello, «la divulgación científica con perspectiva de género es primordial. No basta con ir a un colegio o un instituto y realizar un experimento. Es importante reflexionar sobre los estereotipos y roles de género. No solo se trata de aplanar el terreno a través de referentes femeninos, hay que cuestionar las barreras estructurales que nos hace invisibles».

Sin referencias

En su opinión, «la falta de referentes femeninos, el impacto de los estereotipos y roles de género, transmitidos a partir del proceso de la socialización diferenciada, la comunicación sexista (en donde ellas nunca se encuentran representadas) y el efecto de las expectativas o efecto Pigmalión son algunos de los elementos rectores que influyen en la falta de mujeres en la ciencia y la tecnología».

En este sentido, Tapia insiste en que «es importante unir fuerzas contra el negacionismo y la resistencia. Es increíble encontrarte aún personas que siguen cuestionando la brecha de género».

Este año, Una científica en tu cole se centra en incentivar el pensamiento computacional y la experimentación por descubrimiento. «Emplearemos un kit de Arduino para realizar distintos experimentos», apunta.