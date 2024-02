La educación crea lazos

Karla Andreina Cedeño Saltos estudió Zootecnia en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (Ecuador) y es una de las estudiantes que han logrado una beca de la Fundación Carolina (FC) para estudiar en la Universidad de Córdoba, en concreto, el Máster en Biotecnología.

La FC se creó en 2000 para fomentar las relaciones en materia educativa y científica entre España y los países iberoamericanos y con otros con especiales vínculos históricos, culturales y geográficos. El núcleo de sus actividades se localiza en la formación de estudiantes y profesorado iberoamericano, a través de becas de posgrado y doctorado, y de ayudas a la investigación.

«Opté por la beca de la Fundación Carolina porque es una beca de financiación completa que me brinda la oportunidad de estudiar en una universidad de prestigio en España. Además, la Fundación Carolina es reconocida por su compromiso con la educación y el desarrollo de América Latina, lo cual me motivó a postularme», explica.

Fundación Carolina

La Fundación Carolina recibió 60.000 solicitudes y de ellas seleccionó a 600 personas, cuatro de las cuales estudian en la UCO. No es de extrañar que Karla se sienta privilegiada. «Creo que la Fundación Carolina valoró mi perfil académico, mi potencial para aprender sobre el campo de la biotecnología y lograr el objetivo de ampliar mis conocimientos y, con ello, contribuir con el intercambio de habilidades en mi país», afirma. Por otro lado, comenta que la fundación realiza una exhaustiva revisión de los perfiles de los postulantes. «Dichos perfiles pasan por una evaluación exhaustiva y, al ser seleccionada, me hizo sentir valorada para embarcarme en esta aventura de nuevos retos profesionales y académicos.

La elección

Cedeño tenía referencias sobre la UCO, antes de ser becada, a través de algunos profesores de su universidad. «Ellos habían realizado sus doctorados en la UCO y me la recomendaron como una institución de excelencia académica», sostiene y remarca que «ahora que tengo la oportunidad de estudiar en la UCO, puedo confirmar que es un excelente lugar para adquirir habilidades y conocimientos en el campo de la biotecnología. Estoy emocionada de formar parte de esta universidad y aprovechar todas las oportunidades que ofrece». Para Karla Cedeño lo más interesante de esta oportunidad de estudiar en Córdoba «es la posibilidad de sumergirme en un entorno académico y cultural diferente al que estoy acostumbrada».

Considera que «estudiar en una universidad extranjera me permitirá ampliar mis horizontes, conocer nuevas perspectivas y establecer conexiones internacionales en el campo de la biotecnología». Pero no es lo único que valora de la beca. «Córdoba es una ciudad con una rica historia y patrimonio cultural. Las personas son muy amables, educadas y alegres, lo cual ha hecho que me sienta muy cómoda mientras curso mi estancia de estudio. Estoy emocionada por todo lo que esta experiencia tiene para ofrecer», destaca.