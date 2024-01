El ‘Practicum’ muestra la realidad de los centros y genera espacios de apoyo

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Colón de Córdoba acoge en torno a 30 estudiantes de prácticas de Infantil y Primaria cada curso. Su directora, Beatriz Pizarro, asegura que «siempre es muy enriquecedor, tanto para los maestros tutores como para los alumnos y alumnas del Practicum y aún más para nuestros propios alumnos. A nosotros nos mueve el poder mostrarles la realidad de nuestro centro, que sepan cómo trabajamos la inclusión del alumnado sordo, que conozcan la diversidad y que realmente encuentren sentido a lo que están estudiando en la Facultad. Las experiencias siempre han sido positivas así que repetimos cada año».

Las prácticas, además, son una oportunidad para el profesorado del centro de «compartir su experiencia y conocimientos, contribuyendo así a la formación de futuros educadores», remarca Pizarro quien también destaca que promueven «una cultura de apoyo y aprendizaje colaborativo» y «estimula a los profesores a mantenerse actualizados en las últimas metodologías y enfoques educativos».

Además de ofrecer una formación práctica a los estudiantes y fomentar un enfoque reflexivo de la enseñanza, Pizarro destaca que el Practicum promueve «la colaboración entre el alumnado en prácticas y el profesorado del centro, creando oportunidades para compartir ideas, recursos y experiencias educativas».

Para Pizarro, los estudiantes aportan «nuevas ideas, energía y perspectivas valiosas al centro educativo, y de ahí salimos beneficiados todos». Es más, «el tener una perspectiva externa nos ayuda a identificar áreas de mejora en los procesos internos y prácticas educativas, contribuyendo así a un ciclo continuo de evaluación y mejora», destaca.

Más duración

La educadora social del Equipo de Orientación Educativa Vistalegre Manuela López León lleva años ejerciendo de tutora de Practicum, primero de la UNED y desde hace unos 13 años del Grado de la UCO. «Espero que el alumnado aprenda de mí pero quiero destacar que yo aprendo mucho más. A mí me sirve para reciclarnos, para adaptarnos a las novedades y también para no ser engullidos por las prisas del día a día y llevar nuestro propio trabajo de forma organizada para que el alumnado cuando viene no se pierda en las intervenciones», subraya.

Claro que no todo es perfecto. «La formación que reciben considero que es insuficiente dado que versa más sobre la parte educativa que sobre los social, nuestro perfil abarca muchos campos y se les forma en ellos no con toda la profundidad y acorde a la realidad que se encuentran en el mundo laboral. Además, estimo que los profesores deberían de ser en gran número educadores y educadoras sociales para darles una formación más adaptada a la realidad», afirma.

Por ello, reivindica que la duración de las prácticas de cuarto curso deberían tener, al menos, la misma duración que las de tercero «ya que están más formados y pueden aprovechar mucho más la inmersión en el mundo laboral del puesto de trabajo en que realicen sus prácticas».