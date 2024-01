Ismael López nació en La Carolina (Jaén) pero su novia, que estudiaba Veterinaria en la Universidad de Córdoba, le animó a estudiar Filología Hispánica en la UCO.

¿Vino a la UCO por la novia?

Fue ella la que me dio la luz que necesitaba. Si a eso le sumamos la posibilidad de respirar el aire de azahar que respiraron en sus días Séneca, Averroes, Góngora, Concha Lagos, Pablo García Baena o Antonio Gala, entre otros, la decisión se vislumbró realmente fácil. De hecho, fue la única que contemplé.

¿Siempre quiso escribir o lo de la poesía llegó con el tiempo?

La poesía es la enésima forma de arte que he utilizado para expresarme y revelarme quién soy. Desde que tengo uso de razón, siempre he sentido una gran necesidad de decir, de contar, de gritar incluso. Supongo que mi timidez y mi insana curiosidad han sido decisivos para intentar darme una definición. Así que primero llegó el dibujo y después la pintura, el deporte y la música. No obstante, fue la literatura la que me enseñó que toda escritura es búsqueda y toda lectura hallazgo y que solo en ese juego de preguntas y respuestas uno puede acercarse al nocse te ipsum (cónocete a ti mismo) del que hablaban los clásicos y que gobernaba el pronaos del templo de Apolo en Delfos.

«Me niego a perder la mirada de admiración hacia lo desconocido. Por ello investigo»

Su vinculación con la UCO va más allá de sus estudios. ¿Cómo valora el apoyo que ha recibido por parte de UCOCultura?

Desde que me gradué, he desarrollado un sentido de pertenencia a la UCO que va más allá de cualquier relación práctica. En cuanto al apoyo de UCOCultura, no es algo que deba medir cuantitativamente, sino por la calidad humana de las personas que trabajan allí. En junio de 2023, tuve la inmensa suerte de presentar La piedad del leviatán, en La Inaudita. La calidez, cercanía y disposición de cada uno de los implicados me hizo sentir como marinero que regresa a puerto después de una galerna. Además, tuve el honor de inaugurar esta magnífica relación entre dos instituciones que están dando voz a talentos tan inmensos que le hacen sentirse a uno minúsculo.

Además de escribir, investiga sobre literatura. ¿Qué es lo que le interesa de este ámbito?

Investigo para saber. Me niego a perder la mirada de admiración hacia lo desconocido. Por ello es por lo que investigo. Aquello que somos está escrito desde antes del papiro y el pergamino. En esencia, toda vanguardia es redescubrimiento de un clásico olvidado, mirarlo desde otra perspectiva, vestirlo de otro modo.

¿Qué espera que encuentre el lector en ‘La piedad del leviatán’?

Es uno de esos poemarios que se escriben sin tener en cuenta al lector. En la vida, leviatanes como el fracaso, la soledad, la vejez, la pérdida, la muerte o el olvido son inevitables, pero combatirlos y darles nombre nos ayuda a no temerlos, o al menos no tanto. ¿Qué espero que encuentre el lector? Respuestas. No quiero que el receptor se quede en mí, que llegue al puerto al que yo concluyo, sino que se adentre en otros mares y arribe a otros muelles. Como autor es lo mínimo que puedo hacer.