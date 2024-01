El Aula de la Salud y el Deporte de la UCO celebra el lunes 29 de enero la tercera sesión de la primera Jornada de Estudio de la Salud y la Actividad Física, realizada por costaleros y costaleras en las estaciones de penitencia de la Semana Santa. La cita es a las 20.30 horas en el Círculo de la Amistad.

‘The Last of Us’ en Cienciaficcionados

Continúa el programa Cienciaficcionados, cuando las letras se convierten en ciencia hoy miércoles, a las 19.30 horas, en el restaurante El Astronauta, con la tertulia sobre The Last of Us, serie producida por HBO, a cargo de los investigadores de la UCO Melani Mariscal y Jesús Blanco.

Becas UCO-Campus Salud y Equidad

Hasta el 30 de enero está abierto el plazo de solicitud de las 14 becas UCO-Campus Salud y Equidad para estudiantes de grado y máster de la UCO en el curso 2023/24 para fomentar iniciativas en materia social, de cooperación y de concienciación para promover hábitos saludables o la sostenibilidad.

Red Española de Compostaje

Ya está abierto el plazo de inscripción para asistir a la 8ª Edición de las Jornadas de la Red Española de Compostaje, que se celebrará del 2 al 4 de octubre, en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. El lema seleccionado para este encuentro es Residuo Cero: Horizonte Futuro.

Sostenibilidad y negocio

El Espacio Coworking Rabanales acoge hoy, a las 17.00 horas, la conferencia Sostenibilidad y negocio: el camino hacia un modelo de negocio responsable, a cargo del experto Manuel Tirado que va a poner de manifiesto la relevancia de adoptar un modelo de negocio alineado con los ODS.