Mentores resaltan la importancia de apoyar a quienes deciden emprender

Javier Orti es doctor en Ciencias Jurídicas y Empresariales, profesor de Análisis de estados económicos y financieros, finanzas y costes en la UCO y mentor en el marco del programa EmprendeUCO que gestiona Fundecor. «Participo como mentor de negocio. Vemos aspectos como la definición de la idea, el diseño de las pruebas de validación y del producto mínimo viable, definición del público objetivo, establecimiento del modelo de negocio (cómo vamos a ganar dinero) y aspectos económicos del negocio. También participo como formador en temas de finanzas», explica.

Por su parte, Virginia Navajas es doctora en Ciencias Económicas y coordinadora del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la UCO. En su caso, su enfoque como mentora «se centra en varios aspectos esenciales para el desarrollo empresarial de los estudiantes. Ofrezco orientación en la concepción y mejora de ideas de negocio, la planificación estratégica, estrategias de marketing y ventas, el fortalecimiento de habilidades empresariales, la expansión de redes de contacto y el desarrollo personal y profesional. Adaptando mi mentoría a las necesidades individuales, mi objetivo primordial es respaldar de manera integral a los estudiantes en su camino hacia el éxito empresarial, proporcionándoles herramientas prácticas y conocimientos específicos para potenciar sus proyectos emprendedores», señala.

Carencias

Según Navajas, «las principales carencias observadas en los emprendedores suelen ser la falta de experiencia práctica en gestión empresarial, conocimientos financieros limitados, escasez de habilidades de liderazgo y gestión, validación insuficiente de la idea de negocio en el mercado, deficiencias en habilidades de presentación y comunicación, así como limitaciones en el acceso a recursos necesarios para el desarrollo empresarial. Estos aspectos representan áreas clave en las que los emprendedores pueden necesitar apoyo y orientación para fortalecer sus proyectos y alcanzar el éxito en el mundo empresarial».

Orti opina que falta cultura emprendedora en España. «La mayoría de los universitarios quieren ser funcionarios. En otros países se les anima a ser emprendedores, a no tener miedo a intentarlo. Aquí se les anima a todo lo contrario», lamenta.

Por ello, Javier Orti cree que «el emprendimiento debería ser una materia obligatoria en la etapa escolar e, incluso, en la universitaria en la mayoría de las titulaciones. Creo que les ayudaría a abrir su mente, a ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Les ayudaría a aprender a equivocarse y a mejorar y a reconocer que sus ideas pueden no ser aceptadas por el público». Es más, «el emprendimiento es útil incluso si se trabaja por cuenta ajena. Es lo que llamamos intra-emprendimiento, algo que muchas empresas deberían implantar para fomentar la innovación».

«La mentoría es fundamental en el emprendimiento, ya que brinda a los emprendedores la oportunidad de aprender directamente de mentores con experiencia», resalta Navajas, quien remarca que «esta relación ofrece orientación práctica, soluciones para desafíos empresariales específicos y una valiosa red de contactos. Los mentores aportan una perspectiva externa, inspiración, motivación y contribuyen al desarrollo personal y profesional de los emprendedores. Asisten en la toma de decisiones fundamentadas, evitan errores comunes y maximizan las oportunidades de éxito en un entorno empresarial desafiante y en constante cambio».

Acompañamiento

«Es cierto que no todos los empresarios o expertos están disponibles para compartir sus conocimientos como mentores, debido a limitaciones de tiempo o prioridades personales, además de una falta de concienciación sobre la relevancia de apoyar a los emprendedores», afirma la mentora que reconoce que «esta falta de conciencia sobre el impacto positivo de la mentoría en el desarrollo de nuevos negocios, especialmente entre estudiantes que están comenzando sus carreras, es común».

Virginia Navajas y Javier Orti coinciden en que es crucial aumentar la conciencia sobre la importancia de respaldar a los emprendedores. «Las instituciones educativas, organizaciones gubernamentales y entidades privadas pueden impulsar programas de mentoría, ofrecer incentivos a los mentores y facilitar conexiones entre mentores y emprendedores», propone la mentora.

El mentor también echa en falta conciencia entre el empresariado sobre la importancia de acompañar a los emprendedores. «No debería ser así. Creo que todos tenemos la obligación de devolver a la sociedad lo que hemos aprendido de ella. No hay mayor satisfacción que compartir nuestras experiencias y conocimientos con aquellos que lo puedan necesitar. No hacerlo me parece egoísta (e inútil)», apostilla.

Tres ejemplos de emprendimiento: