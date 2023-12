Un mapa que da seguridad

Sandra Gallego estudió Traducción e Interpretación en la UCO, en donde también realizó el Máster en Traducción Especializada (en el ámbito científico-técnico). Precisamente el interés por la traducción biosanitaria la puso en contacto con el proyecto OncoTRAD gracias a la doctora Ingrid Cobos. «Me pareció una iniciativa maravillosa, y muy necesaria, y quise aportar mi granito de arena y colaborar en el proyecto», cuenta.

Así surgió el proyecto Conoce tu hospital. «Desde el hospital universitario Reina Sofía se nos informó de la necesidad que existía de, por una parte, fomentar la alfabetización del paciente pediátrico. Por otro lado, se pretendía convertir el hospital en un ambiente amigable y familiar en el que los niños pudieran sentirse seguros», señala la joven traductora.

Sandra Gallego: «Fomentar la labor investigadora es esencial para el estudiantado»

Para ello, se llevó a cabo la elaboración de un mapa interactivo del hospital Materno Infantil, en el que se representaron las distintas unidades del hospital. Cada una de las ilustraciones va acompañada de un código QR que da acceso a un videocuento en el que se explican los rasgos más significativos de cada unidad: sus funciones, sus características, el personal sanitario que puede encontrarse en ellas, etc.», explica Sandra Gallego.

El mapa captó la atención de los niños desde el primer momento. Gallego relata que «acuden al mismo y lo consultan con mucha frecuencia. Además, se está realizando una encuesta de satisfacción para que los pacientes puedan evaluarlo. Hasta ahora, los resultados son bastante favorables».

El objetivo es convertir el hospital Reina Sofía en un ambiente amigable, familiar y seguro

«A nivel personal, me ha permitido ser consciente de la realidad a la que se enfrentan los pacientes pediátricos. En muchas ocasiones, su función queda relegada a un segundo plano y no ocupan la posición que le corresponde en el acto médico. Uno de los problemas más graves es, sin duda alguna, la desinformación. La falta de contenido adaptado a sus rasgos y necesidades puede generar en ellos sentimientos de miedo, desconfianza e incluso rechazo al entorno hospitalario», apunta Gallego quien reconoce que «tener la oportunidad de colaborar en este proyecto y devolverles a los niños el protagonismo que merecen como pacientes ha sido una experiencia no solo gratificante, sino también educativa y enriquecedora a nivel tanto personal como profesional». En opinión de Gallego, «la participación en proyectos de investigación o innovación para estudiantes universitarios puede resultar difícil debido a la limitada disponibilidad de oportunidades, la competencia, la alta demanda y la falta de apoyo institucional en algunos casos».

Importancia

Por ello, esta joven cree que «fomentar la labor investigadora e innovadora entre el estudiantado es esencial para su desarrollo académico y profesional. Estimula el pensamiento crítico, la resolución de problemas y promueve el aprendizaje práctico, brindándoles habilidades valiosas para sus futuras carreras.

Además, contribuye al avance del conocimiento y la innovación en la sociedad.