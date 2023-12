'Fullness': la búsqueda del equilibrio de cuerpo, mente y alma

En enero hará dos años que nacía de la mano de María Millán Ocho-Centro Integral de Salud que trabaja con el método fullness, «cuyo objetivo es ayudar a las personas a buscar el equilibrio de cuerpo, mente y alma», explica su promotora. Para ello, un equipo multidisciplinar ayuda a sus clientes «a transformar su salud y su estilo de vida desde dentro hacia fuera mediante servicios de osteopatía, fisioterapia, fisio-pilates, yoga, entrenamiento deportivo, nutrición y psicología», indica su propietaria y gerente.

Millán supo del programa EmprendeUCO en una charla sobre emprendimiento organizada por Fundecor. «Allí me conoció María García, coordinadora del programa. Me ofreció una entrevista on line y me seleccionó para que participara en el mismo».

Esta emprendedora se animó a participar por «la necesidad que sentía de estar rodeada de personas cualificadas que me ayudaran a impulsar y gestionar una empresa, además de poder preguntar mis dudas y pedir ayuda cada vez que lo necesitara».

En su caso, lo que le resultó más interesante del programa fue «el estudio minucioso de cada proyecto que participa en dicho programa y, sobre todo, el acompañamiento de la familia empreuquita y su confianza para hacer tu sueño realidad».

Precisamente este apoyo fue fundamental en su proyecto. De hecho, cree que los programas de emprendimiento facilitan «sin duda alguna» la puesta en marcha del negocio. «Sentirme acompañada y guiada por profesionales fue para mi fundamental para poner en marcha mi empresa», confiesa.

Por ello, animaría a otros emprendedores a buscar asesoramiento antes de poner en marcha su empresa. «Es lo más recomendable y necesario porque te asesoran para transitar por el camino más correcto», subraya y puntualiza que «cuando emprendes la incertidumbre es muy grande, pero al pertenecer a EmprendeUCO sientes que eres capaz de cualquier cosa por su confianza, impulso y ayuda. Como siempre digo, si me dieran a elegir, elegiría repetir».