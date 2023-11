"Se trabaja en aplicar bastante la IA a las materias en que la UCO es fuerte"

La Inteligencia Artificial (IA) ha llegado para quedarse y la Universidad de Córdoba está lista para afrontar los cambios que traerá. El vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos de la UCO, Sebastián Ventura, apuesta por ser cautos y hacer una transición gradual.

Lleva 30 años investigando sobre IA y ha vivido el cambio extraordinario que se ha producido en este campo. Ahora, le toca también evaluar e incorporar la IA a los distintos ámbitos universitarios, me refiero, a la educación, la investigación o la gestión académica. No debe ser tarea fácil.

Tampoco es tan complicada. Se trata de evaluar las herramientas que puedan aportar valor añadido, además de funcionar correctamente y con garantía, para incorporarlas a nuestra rutina diaria. Están apareciendo muchas aplicaciones, basadas en tecnologías de IA, pero no tiene sentido incorporarlas si no proporcionan algún beneficio real a la comunidad universitaria. Por eso estamos siendo cautos, y haciendo una transición gradual, centrándonos en los beneficios reales y dentro de nuestras posibilidades presupuestarias.

Con la aparición de programas como el famosísimo ChatGPT también han surgido debates sobre el sesgo en los datos que usan estos modelos o los riesgos que pueden conllevar, como la desinformación o la manipulación e incluso la pérdida de empleo. ¿Son más los riesgos que las ventajas?

En mi opinión no. Estas tecnologías ofrecen muchísimas posibilidades. La cuestión es que hay que conocer bien para qué sirven, cómo funcionan y sus limitaciones. Por ejemplo, ChatGPT no fue diseñado para escribir un informe de investigación serio. Si alguien intenta escribir un artículo con esta herramienta, se equivocará de pleno. Sin embargo, si le pides que resuma un texto lo hará bastante bien o incluso te lo traducirá a otro idioma de forma bastante correcta. La clave está en saber qué hacer y qué no con estas herramientas. Por otra parte, el tema del sesgo y la injusticia se deben principalmente a la forma en que se construyen o se han construido muchos de los modelos de IA. Si los datos tienen sesgo, el modelo los tendrá. Hoy en día somos conscientes de esta problemática y cada vez se trabaja más en conseguir que la IA trabaje de forma justa y confiable. En el futuro será mucho menos probable que haya injusticia en los algoritmos.

¿Qué puede aportar la UCO en el ámbito de la IA a nuestro entorno cercano?

Esta pregunta puede resolverse desde varias perspectivas. Por una parte, tenemos los grupos de investigación que trabajan en muchos de los retos abiertos en IA. Estos grupos pueden también colaborar con la industria en el desarrollo de soluciones basadas en IA en diferentes ámbitos. Por otra parte, mediante la formación mostramos estas tecnologías a nuestros estudiantes de grado, máster y doctorado. Por último, también podemos hacer divulgación y transmitir conocimiento a la sociedad sobre la utilidad de este tipo de herramientas o los problemas que pueden entrañar.

Siendo un poco más concretos, ¿qué aplicaciones tiene la IA en el proceso educativo?

Existen múltiples ejemplos de aplicación de la IA a la mejora de la educación. Por una parte, la IA se puede utilizar en modelos de simulación, juegos y otro tipo de herramientas que pueden mejorar la motivación del estudiantado. Por otra parte, el análisis de los datos que se generan en los procesos educativos puede utilizarse para personalizar la enseñanza, detectar problemas de aprendizaje con cierta antelación o asistir a los estudiantes en determinadas tareas. Por último, existen cada vez más ejemplos de aplicaciones de IA en labores de gestión, como elaboración de informes, de horarios de clase o atención al estudiante. En resumen, es una herramienta potentísima que, bien empleada, puede mejorar muchísimos aspectos de la enseñanza universitaria.

Supongo que aplicar la IA en la Universidad conllevará cambios en la docencia, pero también en la forma de estudiar del alumnado. ¿Cómo va a apoyar la UCO ese proceso de cambio?

Las herramientas de IA facilitan metodologías educativas innovadoras que evalúan diversas destrezas más allá de la simple recopilación de información. La clave está en aprender a usar e integrar estas aplicaciones en el aula. En este sentido, nuestra intención es ofrecer formación a nuestro profesorado sobre este tipo de herramientas, para que, si lo desean, puedan utilizar estos recursos en la práctica de su actividad docente.

La IA puede utilizarse para evaluar al alumnado, pero ¿está lo suficientemente desarrollada como para hacer una evaluación personalizada y valorar aspectos como el esfuerzo?

El tema de la autoevaluación no está especialmente bien estudiado por el momento. De hecho, hasta donde yo sé, no hay grandes desarrollos en este tema dada su complejidad.

Es evidente que en el campo de la IA hay un enorme campo de investigación. ¿En qué aspectos se va a centrar la UCO?

La investigación que se realiza en la UCO sobre IA no está dirigida por una estrategia concreta, sino que son los grupos de investigación los que deciden en qué problemas trabajar, en función de su especialización y del interés que pueda tener la temática para la industria, de cara a transferir el conocimiento adquirido. De este modo, además de la investigación más teórica, asociada al desarrollo de nuevos algoritmos, se trabaja bastante en aplicar la IA a las materias en las que la UCO es fuerte: agricultura, salud y, recientemente, a industria 4.0, por su relación con la base logística.

La investigación sin trasferencia se queda coja y en este aspecto el apoyo al desarrollo del tejido empresarial es fundamental. Usted es subdirector del Instituto Andaluz en Ciencias de Datos e Inteligencia Computacional, en el que participa la UCO. ¿Qué papel debe jugar en el ámbito de la transferencia de investigación?

El Instituto es un foro donde se potencian las sinergias entre equipos de investigación, para resolver problemas complejos, y también se potencia la participación en convocatorias de colaboración público-privada, donde si se hace transferencia real. Sin embargo, la transferencia es competencia de los hubs de innovación, no de los institutos de investigación. Existen varios hubs de este tipo en Andalucía (Agrotech, OnTech Granada o AIR Andalusia), y el Instituto DaSCI colabora con ellos poniendo en contacto a sus investigadores con las empresas que lo integran para abordar problemas de interés común.