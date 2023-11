Vuelta a las aulas con más ímpetu

Cuando Rafael Santos tuvo conocimiento de la creación de la Cátedra Intergeneracional -germen del Centro Intergeneracional- no dudó ni un segundo en matricularse. «Estábamos, creo recordar, unos setenta alumnos y lo impartían cinco o seis profesores de la Universidad, entre ellos el propio Francisco Santisteban que impartía unas clases interesantísimas de Taurología», recuerda.

"A mí, personalmente, me animó el poder seguir estando en contacto con la Universidad a la que había estado bastante cercano, aun cuando mi trabajo no estaba relacionado con la misma", comenta. Desde aquel primer curso, no ha perdido ni uno. "Creo que he pasado por casi todas las materias. Todas son muy interesantes, y los que las imparten son todos profesores de la UCO de reconocido prestigio en las materias impartidas", remarca.Santos admite que "no podría decir cuáles son las clases más interesantes o qué profesor destaca más, porque todos ellos ofrecen clases magistrales. Es también muy interesante el aspecto intergeneracional, ya que al compartir la Facultad de Medicina con sus estudiantes, se produce dentro del espacio universitario un contacto estrecho entre senior y junior".

De hecho, le gustaría que volviera a ofrecerse la posibilidad de matricularse en algunas asignaturas de los estudios de grado. "Ahí es donde más se nota la relación intergeneracional, ya que convives en clase con los más jóvenes", dice.Para este alumno, que es además el presidente de la Asociación de Alumnos y Exalumnos del Centro, "el poder relacionarme con personas que, por su edad, aportan una gran experiencia y en todos, al margen de su formación, el deseo de saber un poco más", es lo mejor del Centro Intergeneracional.

Motivación profesional

Cristina Carmona se matriculó por primera vez en el Centro Intergeneracional de la Universidad de Córdoba en el curso 2015/16 por una motivación profesional. Quería complementar sus estudios de inglés y le pareció buena idea compaginarlo con un par de tardes en algún otro lugar. Y ese lugar fue la Cátedra Intergeneracional.

«Los profesores son de una calidad insuperable en su gran mayoría. Tenemos el lujo de recibir clases magistrales de profesores e investigadores de la UCO, que en muchos casos también son doctores o catedráticos» y «nos encontramos un colectivo de personas mayores de 50 años, requisito para la matriculación, laboralmente en activo y que aportan sus puntos de vista, interaccionando con el resto de un colectivo sin límite de edad», destaca. «Esa amalgama de personas de diferentes edades, profesiones, formaciones y experiencias, hace que las clases sean enriquecedoras por los diferentes posicionamientos, aunque el denominador común siempre es la inquietud por el aprendizaje y el razonamiento crítico», puntualiza. Como delegada de alumnos le gustaría «promover y ayudar a construir una verdadera relación entre las diferentes generaciones, con relaciones que permitan la plena participación de todas las personas para convivir en los mismos entornos, sin importar la edad. Todos aprendemos de todos». Por otra parte, «el objetivo que los alumnos nos hemos marcado este año es establecer un programa de intercambio de alumnos Erasmus+». Por su experiencia, esta veterana anima a todas las personas mayores de 50 años a matricularse en el Centro Intergeneracional.