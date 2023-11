Salud cerebral contra el envejecimiento neuronal

El incremento de la esperanza de vida es uno de los logros más altos alcanzados por las sociedades actuales. España se sitúa a la cabeza del mundo en este sentido, con una esperanza de vida de 86,08 años en mujeres y 80,43 en hombres. Además, una persona de 65 años se espera que viva disfrutando de una buena salud (sin limitaciones funcionales ni discapacidad) 11,5 años más.

Alcanzar esta meta no es algo gratuito, sino que requiere que las personas adquieran y mantengan un compromiso con una vida activa y saludable a lo largo de toda la vida.

En este contexto se enmarcan los programas formativos y culturales del Centro Intergeneracional Francisco Santisteban de la UCO, orientados a personas mayores de 50 años, contribuyendo no solo a su desarrollo académico y personal, sino también a la mejora de su calidad de vida.

La participación de las personas mayores en este tipo de actividades en la universidad favorece directamente la salud cerebral. Mantenernos cognitivamente activos leyendo, aprendiendo a lo largo de toda la vida, constituye una de las principales armas para contrarrestar el paso de los años y el envejecimiento de las neuronas, retrasando, en la medida de lo posible, el deterioro cognitivo. Pero sus beneficios no solo se reducen a la mejora de la función cognitiva, sino que también incluyen la mejora de la salud emocional, física y social. Aunque el centro permite a las personas mayores conseguir lo que no pudieron hacer en otro momento de su vida, estudiar, y hacerlo en un entorno universitario, en muchos otros casos, el estudiantado del centro no busca otra cosa que prolongar su formación académica, o su enriquecimiento personal. En cualquier caso, por unos u otros motivos, su participación en el centro favorece su realización personal, su sentido de capacidad y aumenta la seguridad en sí mismo y la autoestima. Incluso les refuerza el sentido de utilidad, algo que las personas mayores pierden muchas veces con la jubilación.

Pero, además, para gozar de una buena salud, las personas no solo debemos satisfacer nuestra necesidad de realización personal mediante el ejercicio de una actividad productiva, sino que también tenemos que compensarlo con la incorporación del ocio a nuestro modo de vida.

En este sentido, el centro intergeneracional Francisco Santisteban lleva años ofreciendo una amplia oferta de actividades lúdicas con visitas guiadas, tanto a museos o monumentos como a espacios naturales. Asimismo, estas actividades también facilitan la comunicación interpersonal, algo tan necesario en la sociedad actual, donde la soledad no deseada se está convirtiendo en la verdadera gran pandemia entre las personas adultas mayores. Frente a la soledad, el Centro Intergeneracional permite conocer gente y hacer amigos siendo mayor.

En definitiva, podríamos terminar diciendo que el Centro Intergeneracional Francisco Santisteban de la Universidad de Córdoba, más allá de un centro de formación, constituye, sin duda, un «activo de salud» para la población mayor cordobesa.

Además, y como tal activo, no solo mejora la capacidad de su estudiantado para mantener la salud y el bienestar, sino que ayuda a reducir desigualdades en salud, promoviendo una visión de la edad madura como una etapa positiva de la vida.