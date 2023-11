Carmen Galán disfruta impartiendo clase a alumnos en edad adulta

Carmen Galán reconoce que «la docencia es un tema que me atrae mucho, disfruto con la preparación de mis clases y cuando las presento a los estudiantes. Cuando me ofrecieron la oportunidad de dar clases en el Centro Intergeneracional me hizo mucha ilusión».

Galán, que es catedrática de Botánica, imparte en el Centro Intergeneracional la asignatura La importancia de las plantas para la vida, mientras que en el Grado de Ciencias imparte la de Geobotánica. «Las dos experiencias son muy importantes para mí. Disfruto impartiendo mis clases a personas adultas que tienen mucho interés por aprender por diferentes motivos. Algunas personas no tuvieron la oportunidad de realizar sus estudios y con el Centro Intergeneracional han encontrado una buena ocasión. Otras personas muestran interés en la formación continua o en el aprendizaje en nuevas disciplinas, una vez jubiladas. En todos los casos muestran mucho interés en aprender. Enseñar a los jóvenes es también muy atractivo, muchos de ellos no saben exactamente el rumbo a seguir en su carrera, para nosotros es un reto orientarlos y hacer atractivas nuestras clases para que muestren interés en la asignatura. Conseguir transmitir curiosidad a los jóvenes es otro reto muy importante, así como transmitir interés en las tutorías y en actividades académicas fuera del aula». En este sentido, Galán remarca que «el alumnado del Centro Intergeneracional es generalmente exigente, porque tiene mucho interés en aprender. El alumnado de la Facultad también muestra inquietud por una docencia de calidad, aunque hay una mayor diversidad en el grado de exigencia que presentan». Contacto entre generaciones El Centro Intergeneracional promueve el contacto entre generaciones. Algo que para Carmen Galán es «un logro». «Este centro ha ido manteniendo este objetivo desde el principio y hoy se considera como un centro más en nuestra universidad. Sin embargo, en nuestra asignatura dedicamos poco tiempo a la actividad fuera del aula, con la oportunidad de que joven alumnado y profesorado participe en las salidas de campo con los mayores», reconoce. En cualquier caso, «el Centro Intergeneracional forma parte de nuestra comunidad universitaria. Con este centro la universidad apuesta por una sociedad más participativa y dinámica, integrando a los mayores no solo en la vida universitaria, sino en la social y cultural», destaca Carmen Galán, quien afirma que «ser parte del Centro Intergeneracional me aporta mucho. Pongo mucha ilusión en la preparación de las clases y valoro la oportunidad de aprender con la activa participación del alumnado en el aula. Así mismo, me siento cercana con el alumnado y disfruto cuando compartimos actividades fuera del aula» y por ello, recomienda a cualquier docente con vocación a participar en el centro.