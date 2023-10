«Queremos que los mejores estudiantes opten por nuestra universidad»

El pasado julio se cumplía el primer año de mandato del actual rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, que ha optado por dar continuidad al trabajo iniciado por su predecesor y actual consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, al tiempo que iniciaba el impulso de los cambios que se ha propuesto implementar en la UCO.

Tras este primer año de mandato y de acomodo del nuevo equipo rectoral, ¿qué valoración hace?

En general es positiva, sentimos que hemos avanzado en bastante objetivos. La experiencia nos decía que debíamos basarnos en todo lo que estaba ya impulsado por el equipo de gobierno anterior. Hemos continuado las cosas buenas y las que estaban más paradas, que nos habíamos comprometido a impulsar, darles un impulso.

¿Cuáles eras cosas que había que impulsar?

Por ejemplo, en el tema de estudiantes nos comprometimos a hacer reformas en el calendario para la tercera convocatoria y eso se ha cumplido y, además, negociado con los centros y el alumnado. En el ámbito del Personal Docente e Investigador (PDI), han seguido todas las convocatorias de estabilización y de promoción y en el de la contratación de ayudantes doctores, que era muy demandado porque había mucho retraso, hemos avanzado poco, pero sí se han producido cambios que esperamos que este curso nos permitan avanzar mucho en la resolución de estas plazas. Y con respecto al Personal Técnico de Gestión y Administración y Servicios (PTGAS), le hemos dado la vuelta como a un calcetín. Se ha recuperado con los sindicatos un clima de negociación y acuerdos extraordinario y se ha avanzado en reglamentos de conciliación, en convocatorias de estabilización y promoción, en regular los procedimientos de comisión de servicio. En fin, muchos detalles con los que sentimos que hemos dado un empujón, pero hay que seguir y este curso tenemos la relación de puestos de trabajo (RPT), carrera horizontal... o sea, muchos retos por delante.

Parece que hemos entrado en una batalla por la captación de alumnado que se parece más al estilo norteamericano que a la filosofía de la universidad pública...

En el fondo, ocurre algo de eso y a medida que aumenten las universidades privadas vamos a parecernos más a los americanos que a lo que era nuestra universidad pública. Pero los gobiernos tienen legitimidad para iniciar su camino en cuanto a las privadas. Hace unos años, en España teníamos 50 universidades públicas y unas poquitas privadas y ahora son 50 públicas y 41 privadas y además creciendo. Esa es la realidad que tenemos. A algunos no nos gusta, pero es lo que hay.

Y en ese marco, ¿dónde está la UCO?

Nosotros hemos hecho un análisis de todos los títulos que tenemos para ver si alguno corre peligro con el decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias y puedo decir que no todos tienen el número de estudiantes necesario para que sean sostenibles y tengan continuidad. Pero no solo queremos llenar las aulas de estudiantes, sino que los mejores opten por nuestra universidad porque creen que es buena. Por eso, en el Plan de Captación de Estudiantes y en las jornadas de bienvenida hemos hecho hincapié en las singularidades.

El decreto abre la posibilidad a nuevas titulaciones. ¿Están estudiando incorporar algún nuevo título?

Para poner una nueva titulación, el decreto nos exige que tengamos el 80% de los recursos -si es interuniversitario, es un poco menos-, y eso es una dificultad. Desde luego, vamos a trabajar con las universidades en ver cómo estrechamos más la colaboración entre universidades, cómo hacer títulos conjuntos y cómo aprovechar mejor los recursos.

Hablando de recursos, se acaba de establecer el nuevo sistema de financiación de las universidades públicas andaluzas, que usted ya ha dicho que ve bien, aunque hay algunos peros...

Sobre la propuesta que nos hicieron en julio, nosotros hicimos un informe con muchos puntos, la mayoría de los cuales han sido admitidos en la redacción final del documento y, por tanto, en general, la sensación es que han atendido bastante nuestras sugerencias, que habíamos puesto casi como condición para que nosotros lo apoyáramos. En el borrador, no aparecía la cláusula de salvaguardia y eso, en el caso de Córdoba, era algo irrenunciable, y para otras universidades, era muy importante que hubiera una cláusula de nivelación porque no habían crecido al ritmo de Granada o Córdoba. En el modelo, hemos hecho esfuerzos todos, pero va a depender mucho del presupuesto que cada año ponga la Junta para esa senda de crecimiento para acercarnos al 1% del PIB, que es lo que dice la LOSU. La esencia del modelo está muy bien si la acompañamos de un crecimiento. En el 2023, empezaremos a cumplir sin sobresaltos si la Junta, a los 1.620 millones de euros del presupuesto suma los 14 millones de la cláusula de salvaguarda a los que se comprometió el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y los siete que hacen falta para el 0,5% de subida salarial de los funcionarios. Y para el 24 y siguientes, vamos a ver lo que sube el Gobierno y si se cumple, lo daremos por bueno.

¿Aunque no se aumenten los veinte millones de uso de los remanentes no afectados?

En el borrador, nosotros pedimos que se cambiara por «al menos» veinte millones de euros, que se autorizaran veinte o incluso más dependiendo de los remanentes que vayamos generando las universidades, pero finalmente el texto dice que como máximo, veinte. Eso nos deja gastar una inversión muy pequeña y necesidades de inversiones hay muchas porque nosotros queremos hacer más y mejores cosas. Tenemos la compra de Zona Militar, una ampliación de la facultad de Derecho y CEE, el edificio del Vial Norte, la reurbanización de Rabanales, proyectos todos iniciados y diseñados en el mandato del actual consejero, no es que nosotros hayamos querido inventar un nuevo proyecto. Y se pueden hacer solo de dos formas: O bien con los remanentes que tiene la Universidad o bien, con un plan de inversiones que la Junta nos acompañe, por eso era importante esa cláusula. La importancia de esa cláusula va a depender mucho finalmente de si hay planes de inversiones de la Junta.

Pero ¿la financiación de la UCO es suficiente para las necesidades actuales?

Este modelo nos da bastante tranquilidad para que nuestro personal tenga futuro, tenga promociones, nos da esa tranquilidad en la estabilidad, pero no es suficiente para crecer y hacer nueva oferta. Las privadas cada vez están haciendo más ofertas y si nosotros no crecemos en la oferta que los estudiantes demandan, pues evidentemente iremos perdiendo atractivo para la sociedad, por eso no basta con la cláusula de salvaguarda. Tenemos que mejorar su financiación, nosotros captar más fondos estatales y europeos, captar más fondos en la provincia como estamos intentando a través de los centros de desarrollo para dar más servicios. O sea, somos conscientes de que hay que diversificar las fuentes de financiación.

La financiación también es importante para la retención de talento.

Producimos un número de doctores muy alto y muy bueno para el tamaño que tenemos. De hecho, proporcionalmente somos la universidad que más doctores produce por el número de profesores que tenemos. Esa es la cantera del conocimiento. Somos un centro muy atractivo para todas las figuras de retorno de conocimiento, por su apuesta por la investigación, por la calidad. Yo creo que la hoja de ruta es clara: Abrir todo lo que podamos y en las mejores condiciones para las convocatorias de retención de talento -Ramón y Cajal, Margarita Salas, Juan de la Cierva, etc.- para que ese conocimiento que hay por Europa quiera venir a nuestra universidad y luego, tenemos un montón de doctores sustitutos interinos y hay que convocar plazas de ayudante doctor. No paramos de convocarlas, pero es verdad que ahí es donde tenemos el atranque en la resolución de las plazas, que es uno de los puntos a mejorar este curso.

Otra de las normas que va a afectar a la UCO es la futura Ley Andaluza de Universidades.

De momento, no sabemos si se va a reformar la LAU o se va a hacer una nueva ley. Lo que le pedimos al Gobierno es un impulso a los trabajos y al diálogo con las universidades y que nos den la máxima autonomía.

Uno de sus objetivos es abrirse más a la provincia, y de hecho, van a poner en marcha ya dos centros de desarrollo territorial en Lucena y Pozoblanco.

Queremos que las empresas de esos dos entornos, que en el futuro serán más, vean que la Universidad es su departamento de investigación e innovación, nos tienen que ver muy cerca. Esos centros van a ser claves en ese acercamiento. Y las microcredenciales van a ser una oportunidad para formar a cualquier persona tenga un título o no lo tenga. El agro, por ejemplo, necesita mucha digitalización. Estamos optando a una convocatoria para crear una cátedra de inteligencia artificial y agro y si la conseguimos nos va a dar muchas oportunidades para transferir a una provincia en la que la agricultura y la ganadería es fundamental.

Otro proyecto que avanza es el de la Base Logística del Ejército, en el que la UCO juega un papel fundamental.

Nosotros estamos implicados fundamentalmente en que nuestros investigadores respondan a la necesidad de investigación e innovación que tiene el proyecto. Hay una parte de formación. Hemos trabajado en un máster de logística que queremos ofertar en poco tiempo. Queremos seguir en esa misma senda, en este proyecto y en otros que nos ha planteado el alcalde de Córdoba en temas de cambio climático, que es un tema con el que la Universidad está comprometida, con la consecución de los Objetivos e Desarrollo Sostenible (ODS).